IHAAW185249-SIY/21-09-2017 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclisin cumartesi günü olağanüstü toplanacağını açıkladı. 21.09.2017 18:52:49 TSI NNNN
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Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclisin Cumartesi Günü Olağanüstü Toplanacağını Açıkladı.
IHAAW185249-SIY/21-09-2017 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclisin cumartesi günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.
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