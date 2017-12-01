Muş Belediye Meclisi AK Parti grup toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediye Meclisi AK Parti grup toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) meclis üyeleri aralık ayı meclis toplantısı öncesi bir araya geldi. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın başkanlık ettiği grup toplantısına, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da katıldı. Muş için alınacak kararları ve yapılacak hizmetleri istişare geleneğine bağlı kalarak uygulayan Belediye Başkanı Feyat Asya, aynı anlayışı mensubu olduğu parti teşkilatında da sürdürmeye devam ediyor. Aralık ayı meclis toplantısı öncesi AK Parti grubu ile bir araya gelen Başkan Asya, meclise havale edilen evrakların değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü yapacağı ziyarete değinerek başlayan Başkan Asya, "Malumunuz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, il kongresine katılmak üzere ilimize teşrif edeceklerdir. İlimize yakışır bir misafirperverlikle hep beraber Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. AK Parti grubu olarak bugüne kadar devlet büyüklerimizin ziyaretlerinde gereken hassasiyeti her zaman gösterdik. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık, inşallah güzel bir şekilde programlarımızı icra ederek, kendisini memnun bir şekilde uğurlayacağız" dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 4 yıldır ortak aklı esas alarak kararlar aldıklarını ve hiçbir konuda sorun yaşamadıklarını ifade eden Başkan Asya, AK Parti grubundaki bütün meclis üyelerine teşekkür etti.

Her ay gerçekleştirilen meclis toplantıları öncesi grup toplantıları yaptıklarını hatırlatan Başkan Asya, "Yeni göreve başlayan il başkanımızı geçtiğimiz ay ilk meclis toplantımıza davet etmiştik. Partimizin hizmet anlayışı gereği bundan sonra da her zaman bu toplantılarımıza kendisini davet ederek, fikir ve tavsiyelerini dinleyeceğiz. Aynı şekilde ilimizde bulunan milletvekilimizi de bugünkü toplantıya davet ederek, alacağımız kararları kendisi ile paylaşacağız. Davetimizi icabet ettikleri için kendilerine teşekkür ederim. Aralık ayı meclis toplantısı öncesi alacağımız kararların ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından aralık ayı meclis toplantısında görüşülecek konuların değerlendirmesine geçildi.