  • BIST 103.723
  • Altın 160,864
  • Dolar 3,9268
  • Euro 4,6579
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 14 °C

Ak Parti Grup Toplantısı

» »
Ak Parti Grup Toplantısı
Muş Belediye Meclisi AK Parti grup toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediye Meclisi AK Parti grup toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) meclis üyeleri aralık ayı meclis toplantısı öncesi bir araya geldi. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın başkanlık ettiği grup toplantısına, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da katıldı. Muş için alınacak kararları ve yapılacak hizmetleri istişare geleneğine bağlı kalarak uygulayan Belediye Başkanı Feyat Asya, aynı anlayışı mensubu olduğu parti teşkilatında da sürdürmeye devam ediyor. Aralık ayı meclis toplantısı öncesi AK Parti grubu ile bir araya gelen Başkan Asya, meclise havale edilen evrakların değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü yapacağı ziyarete değinerek başlayan Başkan Asya, "Malumunuz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, il kongresine katılmak üzere ilimize teşrif edeceklerdir. İlimize yakışır bir misafirperverlikle hep beraber Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. AK Parti grubu olarak bugüne kadar devlet büyüklerimizin ziyaretlerinde gereken hassasiyeti her zaman gösterdik. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık, inşallah güzel bir şekilde programlarımızı icra ederek, kendisini memnun bir şekilde uğurlayacağız" dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 4 yıldır ortak aklı esas alarak kararlar aldıklarını ve hiçbir konuda sorun yaşamadıklarını ifade eden Başkan Asya, AK Parti grubundaki bütün meclis üyelerine teşekkür etti.

Her ay gerçekleştirilen meclis toplantıları öncesi grup toplantıları yaptıklarını hatırlatan Başkan Asya, "Yeni göreve başlayan il başkanımızı geçtiğimiz ay ilk meclis toplantımıza davet etmiştik. Partimizin hizmet anlayışı gereği bundan sonra da her zaman bu toplantılarımıza kendisini davet ederek, fikir ve tavsiyelerini dinleyeceğiz. Aynı şekilde ilimizde bulunan milletvekilimizi de bugünkü toplantıya davet ederek, alacağımız kararları kendisi ile paylaşacağız. Davetimizi icabet ettikleri için kendilerine teşekkür ederim. Aralık ayı meclis toplantısı öncesi alacağımız kararların ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından aralık ayı meclis toplantısında görüşülecek konuların değerlendirmesine geçildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şahinbey Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı01 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı: “Engelsiz Bir Bozüyük İçin Çalışıyoruz”01 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • Mehmet Eyup Özkeçeci’den Dünya Engelliler Günü Mesajı01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Bozbey: “Alaaddinbey’in Konut Gelişme Alanı Artmalı”01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Engelli Öğrencilerin Gösterisi Beğeni Topladı01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Muş’ta Asfalt Çalışması01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Şırnak’ta Kaldırım Ve Refüjler Boyandı01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • “Gençler Ustalığı Değil, Masa Başı İşi İstiyor”01 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Şırnaklı 184 Öğrenci Antalya’yı Gezecek01 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Bakan Eroğlu: “Türkiye Büyük Hedefleri Gerçekleştireceği Gibi Gerçekten Büyük Küresel Bir Güç Olacak”01 Aralık 2017 Cuma 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti