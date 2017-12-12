Ak Parti Günyüzü İlçe Kadın Kollarından Başkan Arayıt’a Ziyaret

AK Parti Günyüzü İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazik Ayık ve Yönetim Kurulu üyelerine Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt'ı ziyaret etti.

AK Parti Günyüzü İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazik Ayık ve Yönetim Kurulu üyelerine Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt'ı ziyaret etti.

Konuklarını makamında ağırlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Remzi Arayıt, kadının olduğu yerde nezaket ve zarafetin, hoşgörü ve saygının olduğunu belirtti. Arayıt, "Kadınlarımız, her alanda olduğu gibi siyasette de oldukça başarılı çalışmalara imza atıyor. Benim de mensubu bulunduğum AK Parti'nin, bu güne kadar seçimlerde elde ettiği zaferlerin arkasında siz kadınlarımızın da çok büyük emeği ve katkısı var. Günyüzü Belediyesi olarak, ilçemizde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizde sizlerin çalışmaları da bize ışık tutuyor. Mahallelerimizdeki ihtiyaçların belirlenip, sorunların giderilmesi noktasında bundan sonra da hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Sizlere görevinizde başarılar diliyorum" dedi.