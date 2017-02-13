Ak Parti Hakkari Kadın Kolları Üyeleri, Battalgazi’yi Gezdi

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi'nin Türkiye genelinde başlattığı "Kardeş İl Projesi" kapsamında Malatya'ya gelen AK Parti Hakkari Kadın Kolları...

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi'nin Türkiye genelinde başlattığı "Kardeş İl Projesi" kapsamında Malatya'ya gelen AK Parti Hakkari Kadın Kolları mensupları, Battalgazi'yi gezdi.

İlk olarak Battalgazi Belediyesi tarafından ağırlanan AK Parti Hakkari Kadın Kolları mensupları proje kapsamında daha sonra Battalgazi ilçesinin tarihi mekanlarını gezdi. Geziye, AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Remziye Mezinoğlu ve beraberindeki heyet katılırken, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Kürün Özkan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz ve AK Parti Kadın Kolları yönetimi de heyete eşlik etti.

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, "Partimizin yerel yönetimlerdeki sosyal çalışmalarını tanıtmanın yanında, kadın kollarımızın sosyal sorumluluk alanına yönelik çalışmaları hakkında bilgilendirmek amaçlandı. Hakkari'den gelen konuklarımızı ilimizde üç gün misafir edip, ilçelerimizi gezdirdik" diye konuştu.

AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Kürün Özkan ise, "Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibinin de katkıları ile gelen misafirlerimize ilçemizin bütün tarihi ve kültürel miraslarını tanıtma fırsatı bulduk. Konuklarımıza Namazgah, Battalgazi Surları, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Battalgazi Ulu Cami, Kanlı Kümbet, Sıddı Zeynep, Emir Ömer Mescidi, Şahabe-i Kübra, Sugra ve Arslantepe Höyüğü'nü gezdik" ifadelerini kullandı.

AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Remziye Mezinoğlu da, Battalgazi İlçesinde bulunan tarihi ve kültürel yerlere hayran kaldıklarını söyleyerek, "Buradaki atmosfer bizleri çok etkiledi, bulunduğumuz her platformda bu güzelliklerden ve hizmetlerden mutlaka bahsedeceğiz. Battalgazi Belediyesi bizlere çok misafirperverlik gösterdi. Bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı başta Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.