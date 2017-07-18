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Ak Parti Hanönü İlçe Başkanlığına Tahsin Yıldırım Getirildi

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Ak Parti Hanönü İlçe Başkanlığına Tahsin Yıldırım Getirildi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde AK Parti Hanönü İlçe Başkanlığında görev değişimi yapıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde AK Parti Hanönü İlçe Başkanlığında görev değişimi yapıldı. Başkan Hüseyin Öztürk'ün istifası ile boşalan İlçe bakanlığına AK Parti Genel Merkezince Yönetim Kurulu üyesi Tahsin Yıldırım getirildi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay, Hanönü İlçe Başkanı Hüseyin Öztürk'ün sağlık sebeplerini gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından yerine Tahsin Yıldırım'ı görevlendirdiklerini belirterek, "Tahsin Yıldırım başkana hayırlı olsun derken, Hüseyin Öztürk başkana da bu zorlu süreçte sağlık sorunlarına rağmen bu güne kadar gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Hanönü AK Parti İlçe Başkanlığına getirilen Tahsin Yıldırım ise, genel merkez tarafından ilçe başkanlığı görevinin kendisine tebliğ edildiğini ifade ederek, "Birlikte görev yaptığımız eski ilçe başkanımız Hüseyin Öztürk'e teşekkür ediyorum. Bundan sonra görev sürecimizde yönetim kurulumuz ve teşkilatımız ile gece gündüz demeden Hanönü için çalışacağız. Hanönü "de asla gerilim siyaseti yapmayacağız. Uzlaştırıcı ve birleştirici bir yol izleyeceğiz. Siyasiler problem üreten değil, problem çözenlerdir. Kapı kapı dolaşıp sıkılmadık el bırakmayacağız. Sayın cumhurbaşkanımız ve başbakanımıza mahcup olmamak için, ülkemizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için elimizden gelen çabayı göstereceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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