Ak Parti Heyeti Yakakayı Mahallesi’ndeki Yağmur Duasına Katıldı

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, parti yöneticileri İsmail Hakkı Civelekler ve Ahmet Alsat ile diğer partililer, Yakakayı Mahallesinde yapılan...

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, parti yöneticileri İsmail Hakkı Civelekler ve Ahmet Alsat ile diğer partililer, Yakakayı Mahallesinde yapılan yağmur duasına katıldılar. Dua ve yemeğin ardından Ünlü ve partililer mahalle sakinleri ile sohbet ettiler ve bereketli bir yıl diledikten sonra sünnet törenlerine katıldılar.