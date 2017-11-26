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Ak Parti İl Başkanı 80 Kiloluk Balık Tuttu

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Ak Parti İl Başkanı 80 Kiloluk Balık Tuttu
AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, kendi tuttuğu 80 kiloluk orkinosu, kimsesiz çocuk ve gençlerle buluştuğu öğle yemeğinde paylaştı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, kendi tuttuğu 80 kiloluk orkinosu, kimsesiz çocuk ve gençlerle buluştuğu öğle yemeğinde paylaştı. Başkan Delican; "Çocuklarımızın, gençlerimizin gelecekleri de denizin bereketi gibi olsun" dileğinde bulunurken, çocuklarla bir pazar gününü geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Denize ve balık avına ilgisi ile bilinen AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, kendi eliyle tuttuğu 80 kiloluk orkinosu kimsesiz çocuk ve gençlerle buluştuğu öğle yemeğinde paylaştı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte düzenledikleri organizasyona; İl Müdür Yardımcısı Mustafa Çoban, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları Abdurrahman Tosun ve Nazmi Yılmaz da katıldı. Bakanlığın 5 yıl önce hayata geçirdiği "Çocuk Evleri Projesi"nden İzmir'in Karşıyaka ve Kemalpaşa ilçelerinde yararlandırılan 6 ve 18 yaş arasında yüze yakın çocuk ve genci ağırlayan Başkan Delican, "Çocuklarımızın, gençlerimizin gelecekleri de denizin bereketi gibi olsun" dileğinde bulunurken; onlarla bir pazar gününü geçirmekten ve sohbet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yemek öncesi başlayan sohbette, çocukların dev balığa büyük ilgi gösterdi.

"Beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, gençlerle yakından ilgilenerek sohbet ederken kendi çocukluğunu ve meslek seçimi yaptığı dönemin anılarını da paylaştı. Delican, özellikle kız çocuklarının eğitim alması ve meslek seçimini çok önemsediğini söylerken gençlerin kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı. Samimi bir ortamda geçen buluşmada, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten Bülent Delican şunları söyledi:

"Her zaman sizinleyiz. Büyük bir aileyiz. Mutlu yuva sıcaklığı, mutlu bir hayattır. Sizlere yıllardır bunu sunmaya çalışıyoruz. Hayatınızın her evresinde, eğitim hayatınızda, meslek seçiminizde, hayata atılırken asla yalnız olmayacaksınız. Yanınızda olduğumuzu unutmayın. Ben de bizzat buradayım. Dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Sorularınızı ve sorunlarınızı birebir her zaman dinlerim, çözmeye çalışırım."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaklaşık 5 yıl önce, devlet koruması altına alınan çocuklara; yetiştirme yurtları yerine, mutlu bir yuva özlemeni dindirecekleri site içi apartman dairelerinde yaşama imkanı sunduğunu hatırlatan Başkan Bülent Delican, çocukları ve gençleri koğuş tipi barınma şartlarından kurtaran önemli bir proje olan "Çocuk Evleri'nin ilk etapta 14 bin kapasiteyle başladığını ve bugün her ilde ve İzmir'de de büyük ölçüde beklentiyi karşılayan bir boyuta ulaştığını belirtti. Delican, şunları söyledi:

"Bu uygulamamızdaki temel amaç çocuklarımızın ev sıcaklığında, sosyal yaşamdan kopmadan hayata kazandırılması. Ev hayatının tüm gerekliliklerini burada öğreniyor çocuklarımız. Kardeşleriyle bir arada aynı evi paylaşma fırsatı buldular. Çocuk Evleri'nde en az 4 en fazla 6 çocuk ve onlardan sorumlu bir bakıcı öğretmen kalıyor. 3+1 dairelerde, çocuklar ikişer kişilik odalarda normal bir ev yaşamının içerisinde hayatlarını sürdürüyor. Kendi yemeklerini yapabilen, istediğinde markete alışverişe gidebilen çocuk ve gençlerimiz, komşuluk ilişkisini dahi yaşama şansına sahip oldu. Böylelikle, hem güvenilir bir ortamda hem de sosyal yaşamın sorumluluk ve gerekliliklerini öğrenerek yetişiyorlar. İstismar ve suç eğiliminden tamamen uzak, steril bir aile ortamı, ev şartları sunuluyor. Görüyorum ki, çocuklarımız bundan çok mutlu. Gözlerinin içi gülüyor. Biz de bir pazar gününü onlarla geçirmiş olmaktan mutlu olduk. Geleceğimiz onların elinde ve bizler de her adımlarında destekçileriyiz."

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