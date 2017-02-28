Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın’a Sevgi Seli

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe ve köy gezilerine devam ediyor.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe ve köy gezilerine devam ediyor.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum öncesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti'nin genç başkanı Adem Çalkın, vatandaşlara tek tek neden evet demeleri gerektiğini anlattı. İlçe ve köy ziyaretlerinde bulunan Çalkın'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yoğun ilgisinden son derece memnun kalan Çalkın, vatandaşların destekleriyle sandıktan evet çıkacağına inandığını belirtti.

Gittiği her yerde vatandaşların desteğiyle karşılanan Adem Çalkın, 16 Nisan 2017'nin Türkiye ve Kars için dönüm noktası olacağını söyledi.

Başkan Çalkın, "Sizlerin sevgisine layık olmaya çalışacağım. Bizler ve sizler referandum da el birliğiyle Türkiye'nin önünü açacağız. Kars'ın yatırımlarının devam etmesi için, Türkiye "nin Dünyada söz sahibi olması için referandumdan evet diyerek çıkmamız gerekiyor. Bunun için el ele vererek Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve en önemlisi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'a destek olmalıyız" dedi.

"AK Parti heyetine yoğun ilgi"

AK İL Başkanı Adem Çalkın ve beraberindekilere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, referandumda evet diyeceklerinin sözünü verdi.

Başkan Çalkın'a ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a güvenlerinin tam olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bizler Sayın bakanımıza ve sizlere güveniyoruz. Sizler Kars için Karslılar için gece gündüz çalışıyorsunuz. Bizim üzerimize size destek vermek düşer. Biz her türlü desteği sizlere vereceğiz. Hayır diyenleri görüyoruz. Neye hayır diyorsunuz diye sorsak, niçin hayır dediklerini kendileri de bilmiyor. Biz bunlara nasıl itibar edelim. Türkiye'deki 15 yıllık istikrarı bunlar nasıl sağlayacaklar. Bizlerden hayırcılara pirim yok" diye konuştular.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, girdiği fırından ekmek alarak yedi. Yanındakilere de kırdığı ekmekten ikram eden Çalkın'a, fırıncı, "yediğin ekmek sana helal olsun. Siz bundan fazlasını hak ediyorsunuz" dedi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'ın akşamda STK'larla bir araya geleceği öğrenildi. Başkan Çalkın, 16 Nisan'a kadar açmadık kapı bırakmayacaklarını söylerine ekledi.