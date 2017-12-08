Ak Parti İl Başkanı Dağdelen: “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir”

Kırıkkale AK Parti İl Yönetimi adına ABD'nin aldığı Kudüs kararına yönelik açıklamalarda bulunan İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kudüs'ün Cumhurbaşkanı...

Kırıkkale AK Parti İl Yönetimi adına ABD'nin aldığı Kudüs kararına yönelik açıklamalarda bulunan İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kudüs'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bahsettiği gibi kırmızı çizgileri olduğunu dile getirdi.

Kırıkkale'de kılınan cuma namazı sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi İl Yönetimi ve AK Partili yöneticiler, Merkez Nur Cami avlusunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto ettiler. Kırıkkale AK Parti teşkilatı adına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam'ın haremi izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler, Türk'üyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle tüm Müslümanların Selahaddin Eyyubi'nin ruhuyla dirilip karşılarına dikileceklerini göreceklerdir. Türkiye'nin insanlığı silueti olan Kudüs'e yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Basın açıklamasına AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Mehmet Demir, Abdullah Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da katıldı.