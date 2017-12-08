  • BIST 107.938
  • Altın 154,294
  • Dolar 3,8486
  • Euro 4,5172
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Ak Parti İl Başkanı Dağdelen: “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir”

» »
Ak Parti İl Başkanı Dağdelen: “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir”
Kırıkkale AK Parti İl Yönetimi adına ABD'nin aldığı Kudüs kararına yönelik açıklamalarda bulunan İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kudüs'ün Cumhurbaşkanı...

Kırıkkale AK Parti İl Yönetimi adına ABD'nin aldığı Kudüs kararına yönelik açıklamalarda bulunan İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kudüs'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bahsettiği gibi kırmızı çizgileri olduğunu dile getirdi.

Kırıkkale'de kılınan cuma namazı sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi İl Yönetimi ve AK Partili yöneticiler, Merkez Nur Cami avlusunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto ettiler. Kırıkkale AK Parti teşkilatı adına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam'ın haremi izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler, Türk'üyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle tüm Müslümanların Selahaddin Eyyubi'nin ruhuyla dirilip karşılarına dikileceklerini göreceklerdir. Türkiye'nin insanlığı silueti olan Kudüs'e yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Basın açıklamasına AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Mehmet Demir, Abdullah Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti Milletvekili Açıkgöz, Özel İnsanlarla Buluştu08 Aralık 2017 Cuma 13:03
  • Ak Parti Acıgöl Teşkilatı ‘Kudüs Davamızdır’ Açıklamasında Bulundu08 Aralık 2017 Cuma 12:53
  • Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: “Kudüs Konusunda Kimse Haddi Aşmasın”08 Aralık 2017 Cuma 12:43
  • Bangladeş’te Trump Karşıtı Protesto08 Aralık 2017 Cuma 12:38
  • Bakan Eroğlu’ndan Kudüs Açıklaması:08 Aralık 2017 Cuma 11:58
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Kudüs Konusunda Sakin Kalma Çağrısı08 Aralık 2017 Cuma 11:58
  • Chp Yenice İlçe Başkanı Çakmak Oldu08 Aralık 2017 Cuma 11:53
  • Bakan Kaya, Türk Ve Suriyeli Çocuklarla Hz. Bilal Habeşi Filminin Galasına Katıldı08 Aralık 2017 Cuma 11:53
  • Brexit Müzakerelerinde İkinci Aşamaya Geçildi08 Aralık 2017 Cuma 11:43
  • Fatma Şahin En Başarılı Belediye Başkanı Oldu08 Aralık 2017 Cuma 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti