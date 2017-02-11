Ak Parti İl Başkanı Göksel: “16 Nisan Dönüm Noktası Olacak”

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, 16 Nisan'da millet tarafından oylanacak olan Anayasa değişikliğinin Türkiye için dönüm noktası olacağını...

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, 16 Nisan'da millet tarafından oylanacak olan Anayasa değişikliğinin Türkiye için dönüm noktası olacağını söyledi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek olan Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 16 Nisan sonrasında hedeflerine daha hızlı ulaşacağını söyleyen Göksel, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizin ilk ayağı 16 Nisan'da yapılacak referandum ile gerçekleşecek" dedi.

Türkiye'nin 1982'den bu yana darbe Anayasası ile yönetildiğini söyleyen Göksel, "Türkiye Cumhuriyeti, geçtiğimiz 15 yılda AK Parti hükümetleriyle büyümeye, gelişmeye ve büyük hedeflere koşmaya başladı. IMF'den borç alan bir ülke iken, 2002 sonrasında yapılan atılımlarla IMF'ye borç verebilecek bir ülke konumuna geldik. Bu atılımları yaparken, Türkiye'yi dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirirken, 1982'deki darbe Anayasası ile ülkeyi yönettik. Ancak bu büyüyen ve gelişen Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden biriydi. Parlamenter sistem, Türkiye Cumhuriyeti için yetmez duruma geldi. Bu noktada yaklaşık 30 yıldır tartışılan parlamenter sistemin değiştirilmesi ve yerine Türkiye'ye özgü bir sistem getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Vesayeti, çift başlılığı, Türkiye'nin önünü tıkayan koalisyonları ortadan kaldırmak adına yeni bir anayasa taslağı hazırlandı. Anayasanın 18 maddesinde yapılan değişiklikler TBMM'den geçti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanımızın onayı sonrasında da Anayasada yapılacak değişiklikler millete sorulacak. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Anayasa referandumu, Türkiye'nin önünü açacak ve hedeflerimize daha emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"Teşkilatlarımız hazır durumda"

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ülke yönetimindeki asıl söz sahibinin millet olacağını vurgulayan Göksel, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Samsun teşkilatı olarak referandum çalışmalarımıza hız verdik. Bu noktada SKM'lerimiz kurulmaya başlayacak. Vatandaşlarımıza yeni sistemi anlatacağımız materyaller hazırlanmaya başladı. Her zaman sahada olan teşkilatlarımız, daha inançlı ve diri bir şekilde sahada çalışmalarını yapacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemize neler getirecek şeklinde sorular alıyoruz. Bu noktada bazı konu başlıklarıyla sistemi özetlemek gerekirse, bu sistem kalıcı bir siyasi istikrar sağlayacak. İki seçim arasında 5 yıl kesintisiz icraat olacak. İcraatlar hızlı ve kesintisiz olacak. Vesayet sistemi tamamen tasfiye edilecek, yasama (meclis) ve yürütme (hükümet) güçlenecek. Cumhurbaşkanı yüzde 50'nin üzerinde bir oy ile doğrudan halk tarafından seçileceği için, siyasette birliktelik artacak, kutuplaşma azalacak. Cumhurbaşkanı halka karşı sorumlu olacak. Bu sistemi milletimize daha geniş çapta anlatacağımız bir süreç var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek, Türkiye'nin müreffeh bir konuma gelmesi için çalışmalarımızı yapacağız."