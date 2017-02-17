Ak Parti İl Başkanı Keskin Cumayeri’nde Sıkmadık El Bırakmadı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, ilçe ziyaretleri kapsamında Cumayeri ilçesine gitti.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, ilçe ziyaretleri kapsamında Cumayeri ilçesine gitti. Keskin, Cumayeri ilçesinde adeta sıkmadık el bırakmadı.

Halkın içinde olmaya önem verdiğini her fırsatta dile getiren AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, ilçe ziyaretleri kapsamında Cumayeri ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İl Yönetim Kurulu üyeleri ile Cumayeri ilçesine giden Keskin'i İlçe Başkanı Musa Birdal, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, Belediye Başkanı Recep Tuna, İGM üyeleri ve teşkilat üyeleri karşıladı.

İlk olarak AK Parti Cumayeri İlçe teşkilatına giderek teşkilat üyeleri ile toplantı yapan Keskin Düzce teşkilatlarının başarılı işlere imza attığına dikkat çekti. Ev sohbetlerinin 81 ile yayılmasını Düzce'nin sağladığını söyleyen Keskin, "1 Kasım seçimleri öncesinde bin 750 ev ziyaretini Gençlik ve Kadın Kollarımız gerçekleştirdi. 81 il içinde nüfus ortalamasına bakıldığında ilimiz ev sohbetlerinde birinci sırada yer almaktadır. Yani biz daha çok insana ulaştık ve onlara davamızı anlattık. Referandum sürecinde de aynı bilinç ve sorumluluk ile çalışacağız. Anayasa değişikliğini ve neden Cumhurbaşkanlığı Sisteminin olması gerektiğini herkese anlatacağız. Sizlerden de bu başarılı çalışmalara devam etmenizi istiyorum" ifadelerinde bulundu.

"Esnafları tek tek gezdi"

Keskin ardından ilçede esnaf ziyaretleri yaptı. Esnaflarla birlikte hem gündem değerlendirmesi hem de sorunlarını dinleyen Keskin, özellikle tarım konusunda fikir alışverişi yaptı. Cumayeri ilçesinde berberden, elektrik dükkanına, kahvehaneden kasaba kadar tüm esnafları ziyaret eden Keskin ve beraberindeki heyet, ilçe merkezindeki vatandaşlarla da sohbet etti.

"Düzce'nin hafızasını oluşturuyoruz"

Esnaf ziyaretinin ardından Muhtarlar Derneği ve Ziraat Odasını ziyaret eden Keskin, muhtarlarla toplantı yaptı. Muhtarlarla istişare yapmanın önemine değinen Keskin, "Size daha önce dağıtılan ve sorunlarınızı yazmanızı istediğimiz formlar bu yüzden önemli. Biz bu verileri her ay Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Valimiz ve Bakanlık bürokratlarımızla birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü başkanlığında koordinasyon toplantısında masaya yatırıyoruz. Problemleri tespit edip çözüm arıyoruz. Bu formlar sayesinde Düzce'mizin hafızasını oluşturuyoruz. Neler yaptık, neler yapacağımızı görüyoruz" dedi.

Cumayeri ilçesinde Belediye Başkanı ve İlçe Başkanının uyumlu olmasından dolayı başarılı çalışmalara imza atıldığına dikkat çeken AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, "Turizm Master Planı hazırladık. Bu master plan sayesinde turizm anlamında yeni kazanç kapıları açılacaktır. Düzce'ye gelen turist bütünleşik bir turizm alanı içinde olacaktır. Sizler de bu konuda bize fikirlerinizle destek olacaksınız" diye konuştu.

"Projeler hakkında bilgi aldı"

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin daha sonra Cumayeri Kaymakamı Bekir Özen'i makamında ziyaret ederek ilçe hakkında istişarelerde bulundu.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve beraberindeki heyet, Cumayeri kent merkezinde yapımı devam eden Belediye binasının inşaatına giderek Belediye Başkanı Recep Tuna'dan bina hakkında bilgi aldı. Keskin, daha sonra Belediye Başkanlığına giderek projeler hakkında bilgi aldı.