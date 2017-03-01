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Ak Parti İl Başkanı Öz, Tyb Erzurum Şubesini Ziyaret Etti

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Ak Parti İl Başkanı Öz, Tyb Erzurum Şubesini Ziyaret Etti
AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yoğun siyasi çalışmalarının yanı sıra Erzurum'da faaliyet gösteren STK'lara ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yoğun siyasi çalışmalarının yanı sıra Erzurum'da faaliyet gösteren STK'lara ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'ne iadeyi ziyarette bulundu.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli ve yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Kotan, İsmail Bingöl, H.Ömer Özden ve Reşat Coşkun ile kültür, sanat, edebiyat merkezli samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Erzurum'da bu alanlarda neler yapılması gerektiği konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Şube Başkanı M.Hanefi İspirli AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin ÖZ ve yönetim kurulu üyelerine, yaklaşık bir saat süren görüşmede şube çalışmaları, programlar ve projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret esnasında tarihi konular ve şiir üzerine de hoş bir sohbet gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Şair İsmail Bingöl'ün Hayyam'dan okuduğu şiirlerle sona eren ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren İspirli; Mehmet Emin Öz'e çalışmalarında başarılar diledi.

TYB Erzurum Şubesi Gençlik Kollarının da hazır bulunduğu ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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