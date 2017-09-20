Ak Parti İl Başkanı’ndan Müftü’ye Ziyaret

Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, geçtiğimiz ay göreve başlayan İl Müftüsü Orhan Genç'i makamında ziyaret etti.

Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, geçtiğimiz ay göreve başlayan İl Müftüsü Orhan Genç'i makamında ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker ile İl Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan AK Parti heyeti, İl Müftüsü Orhan Genç'i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretin geç kalmış bir hayırlı olsun ziyareti olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Geçtiğimiz aylarda sizleri yeni görevinizden dolayı arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulunmak istedik. Fakat yoğunluktan dolayı ziyareti ancak bugün gerçekleştirebiliyoruz. Öncelikle geç de kalınmış bir zir ziyaret de olsa Bolu'muza hoş geldiniz demek istiyorum. Ama zaten siz Bolu'yu, Bolulularda sizi yakından tanıyor. Bolu'ya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayırlı hizmetler yapacağınıza olan inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Ziyaret için İl Başkanı Nurettin Doğanay ve beraberindekilere teşekkür eden İl Müftüsü Orhan Genç ise, "Cenabı Allah bize Bolu'da faydalı ve hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Bolu güzel bir şehir. İnşallah gönlü güzel insanlarla dolu Bolu'muza elimizden gelen en iyi hizmeti yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.