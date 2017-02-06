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Ak Parti İl Başkanlığı’nı İşgal Eden 74 Asker, Hakim Karşısına Çıkıyor

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Ak Parti İl Başkanlığı’nı İşgal Eden 74 Asker, Hakim Karşısına Çıkıyor
15 Temmuz darbe girişiminde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden ve haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame...

15 Temmuz darbe girişiminde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden ve haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanan, 14'ü tutuklu 74 askerin yargılanmasına bugün başlanıyor.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na girerek işgal eden askerler hakkındaki soruşturma tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan 236 sayfalık iddianame Başsavcılık tarafından onaylanmıştı. Aralarında 1 binbaşı ve 2 yüzbaşının da bulunduğu 14 tutuklu rütbeli asker ve 60 er hakkındaki iddianame, İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

İlk duruşma bugün

İddianamede şüphelilerin, "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapislerinin istendiği davanın ilk duruşması Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda görülmeye başlanacak. Sanıklar duruşma salonuna alınırken, ilk olarak kimlik tespiti işlemine başlandı. Kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunarak duruşmaya başlanacak.

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