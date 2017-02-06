Ak Parti İl Başkanlığı’nı İşgal Eden Darbeci Askerler İlk Kez Hakim Karşısında

15 Temmuz darbe girişiminde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden ve haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame...

15 Temmuz darbe girişiminde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden ve haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanan, 14'ü tutuklu 74 asker sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşma iddianamenin okunmasıyla başladı.

15 Temmuz darbe girişiminde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden ve haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanan, 14'ü tutuklu 74 askerin yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda bugün başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık askerler hakkında hazırlanan iddianamenin okunmasına devam ediliyor.