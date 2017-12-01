Ak Parti İl Genel Melis Üyeleri Aylık Olağan Toplantısı Yapıldı

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda AK Parti İl Genel Meclis üyeleri ile aylık olağan toplantı yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda AK Parti İl Genel Meclis üyeleri ile aylık olağan toplantı yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar başkanlığında düzenlenen toplantıya AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün ve AK Parti İl Genel Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda Nevşehir'de yapılacak olan yatırımlar istişare edilirken yapılan yatırımlar konusunda de değerlendirmeler yapıldı.