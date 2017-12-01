  • BIST 103.817
  • Altın 161,687
  • Dolar 3,9395
  • Euro 4,6964
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Ak Parti İl Genel Melis Üyeleri Aylık Olağan Toplantısı Yapıldı

» »
Ak Parti İl Genel Melis Üyeleri Aylık Olağan Toplantısı Yapıldı
AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda AK Parti İl Genel Meclis üyeleri ile aylık olağan toplantı yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda AK Parti İl Genel Meclis üyeleri ile aylık olağan toplantı yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar başkanlığında düzenlenen toplantıya AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün ve AK Parti İl Genel Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda Nevşehir'de yapılacak olan yatırımlar istişare edilirken yapılan yatırımlar konusunda de değerlendirmeler yapıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Steinmeier Liderleri Bir Araya Getirdi30 Kasım 2017 Perşembe 22:58
  • Ak Parti Bursa’da 4 İlçede Daha Adaylar Belli Oldu30 Kasım 2017 Perşembe 22:43
  • Yunanistan’daki Dhkp-c Operasyonunda Gözaltına Alınanların Kimlikleri Açıklandı30 Kasım 2017 Perşembe 21:58
  • Ak Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk’ten Söke Ziyareti30 Kasım 2017 Perşembe 20:48
  • Ysk Kanun Teklifi Kabul Edildi30 Kasım 2017 Perşembe 20:03
  • Bm, Twitter Aracılığıyla Nefreti Yayanları Kınadı30 Kasım 2017 Perşembe 19:03
  • Büyükşehir’den Amatör Spor Kulüplerine Destek30 Kasım 2017 Perşembe 18:48
  • İngiltere Başbakanı May’dan Abd Başkanı Trump’ın İslam Karşıtı Paylaşımına Eleştiri30 Kasım 2017 Perşembe 18:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye Merkel İle Görüştü30 Kasım 2017 Perşembe 17:43
  • Başbakan Yardımcısı Işık Gençlerle Bir Araya Geldi30 Kasım 2017 Perşembe 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti