Ak Parti İl Yönetiminden Başkan Memiş’e Ziyaret

Ak Parti Bayburt İl Yönetimi, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti.

Ak Parti Bayburt İl Yönetimi, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen 6. Olağan İl Kongresi sonrası seçilen Bayburt Ak Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ile Şahin Kızılaslan ve Belediye Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu nezaket ziyaretinde Belediye Başkanı Memiş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Yumak ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

YÜZÜMÜZÜ AK EDECEK ÇALIŞMALARI İNŞALLAH BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, "Yüzümüzü ak edecek çalışmaları inşallah birlikte yapacağız. Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bu anlamdaki kanaati yereldeki yapıları tanımlıyorken de her birimin müstakil olarak yapacağı çalışmalar olmakla birlikte sonuçta siyasi olarak bir ilde il teşkilatımızla, partimizle belediyemizi ayrı düşünmemiz söz konusu değildir. Bizim siyasi temsilcimiz yerelde il başkanımızdır, il teşkilatımızdır. İşlerin bir ve beraber yapılması esası üzerine kurulmuştur" dedi.

BAŞARININ ELDE EDİLEBİLMESİ İÇİN BİR HAREKET ETMEYE İHTİYAÇ VARDIR

Bayburt Belediyesi olarak bugüne kadar il teşkilatıyla birlikte çalıştıklarını ve bağımsız hareket etmediklerini ifade eden Başkan Memiş, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın talimatı da bu yöndedir. Başarının elde edilebilmesi için de bir hareket etmeye ihtiyaç vardır. Tabi bu karşılıklı bir durumdur; Ak Parti il teşkilatımızın da belediyemizi destekler mahiyette olması gerekmektedir. Düşüncelerin, fikirlerin konuşulması şarttır. Zaten bütün illerde olduğu gibi Bayburt'ta da belediyenin çalışmaları gurup kararlarıyla gerçekleşir. Gurup çalışmalarında da il başkanımız, il teşkilatımız, merkez ilçe başkanımız ve yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılarımız bu toplantılarda vardır. Orda istişare edilmeyen, orda onaylanmayan, kabul edilmeyen hiçbir karar da Bayburt Belediyesi meclisinden çıkmaz. Bugüne kadar çıkmadı, bundan sonra da çıkmayacaktır. Yani beraberiz, bir bütünüz. Daha da bir olmak zorundayız" diye konuştu.

HİÇ KİMSENİN AYRI HAREKET ETMESİNİN LÜKSÜ YOKTUR

Ülkemizin içerde ve dışarda ağır bir gündemle, zor bir gündemle meşgul olurken hiç kimsenin ayrı hareket etmesinin lüksü olmayacağını kaydeden Belediye Başkanı, "İnşallah Bayburt'ta tamamladığımız, başlattığımız ve devam ettiğimiz çalışmaları birlikte sürdüreceğiz. Bakanımızın öncülüğünde bir ekip olarak milletvekili, belediye başkanı, il başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi bir bütün olarak hareket ediyoruz. Kimsenin önemli olmadığı alan ve saha yoktur. Herkesi önemsediğimiz zaman ben inanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımız da bundan memnun olacaktır. Biz de yerelde güçlü olacağız. Yereldeki gücümüz diğer illere bu anlamda örnek olur. Bunun sonucunda da Türkiyemiz güçlü olur. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni il yönetiminin tekrar şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah güzel hizmetler yapmayı hepimize Rabbim nasip eder" şeklinde konuştu.

BAYBURT İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ EN MAKSİMUM SEVİYEDE GÖSTERİYORUZ

Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ise, yaptığı konuşmada ilgi ve alakasından dolayı Başkan Memiş'e teşekkür ederek, "Sayın bakanımızın organizatörlüğünde il yönetimi olarak, kadın kolları olarak, gençlik kolları olarak ilçelerimizle, beldelerimizle hep birlikte milletvekilimiz, belediye başkanımızla Bayburt için elimizden gelen gayreti en maksimum seviyede gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

BAYBURT'TA DEV PROJELER YAPILIYOR

Belediye Başkanı Mete Memiş'in Bayburt için yoğun bir gayret sarfettiğini dile getiren Başkan Yumak, "Sayın başkanımız bu anlamda çok ağır bir yükün altına girdi; 40, 50 yılda yapılan altyapı sayın başkanımızın döneminde gerçekleşti. Yaklaşık üç yıla yakın bir sürede milletimizin de sabrına sığınarak bu işi tamamladı. Dikenli bir yolculuktu ama Allah'a şükür şimdi de altyapısı tamamlanmış Bayburt var. 30 Mart 2014 seçimlerinde söz verdiğimiz vaatlerin tamamını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bayburt'ta dev projeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

BÜTÜN TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZ OLARAK BU ÇALIŞMALARIN DESTEKÇİSİYİZ

Başkan Memiş'in Bayburt için gösterdiği üstün gayretlerin yanısıra Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Milletvekili Şahap Kavcıoğlu başta olmak üzere diğer Bayburtlu devlet erkanının Ankara'da güçlü bir lobi oluşturduğunu kaydeden Ak Parti İl Başkanı Yumak şöyle konuştu:

"Bayburt'ta çok ciddi projeler uygulanıyor. Hükümet Meydanı'nın yapılması çok kolay bir hadise değildi. Kadızade Mahallesi'nde kapalı otopark yapıldı, Velişaban Mahallesi'nde de inşallah bir otopark yapılacak. Tarım Yerleşkesi, Güneş Enerjisi Santrali, Kaleardı Şehir Parkı derken her geçen gün Bayburt'un çehresi değişiyor. Sayın Başkanımız bu konuda dediğini ve düşündüğünü hayata geçiren birisidir. Cumhuriyet Caddesi'nde çalışmalar başlarken belki itirazı olanlar vardı ama çalışmalar bittiğinde gördük ki, Cumhuriyet Caddesi Bayburt'un gerdanlığı gibi oldu. Önümüzdeki çalışma sezonuyla birlikte aynı güzelliğin cadde boyunca yapılacağını biliyoruz. Bu konuda gösterilen gayretler çok üst seviyededir. Biz de Ak Parti il yönetimi olarak, bütün teşkilat mensuplarımız olarak bu çalışmaların destekçisiyiz. Bu anlamda hepimiz birbirimize destek vermek zorundayız. Yükümüz ağır, çıtamız yüksektir. Elbirliği ile Bayburt için, ülkemiz için başarı göstermemiz lazım."