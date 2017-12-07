Ak Parti İlçe Başkanından Karakullukçu’ya Ziyaret

AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Ali Başar ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ziyaret etti.

AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Ali Başar ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanlığı kongresi sonrası göreve seçilen İlçe Başkanı Ali Başar, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Veysel Ünlü, Teşkilat Başkanı Emre Erdem, Seçim İşleri Başkanı Özay Turan, Tanıtım Medya Başkanı Leyla Aral, Sosyal Politikalar Başkanı İhsan Turan, Yerel Yönetimler Başkanı Cebrail Cengiz, Ekonomi İşleri Başkanı Cafer Zor, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ahmet Erol Cin, Mali ve İdari İşler Başkanı Ayşegül Uray, İlçe Sekreteri Berat Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Gözyuman, Osman Kalyoncu, Muharrem Taş, Fahri Harmancı, Arifiye Belediye Başkan İsmail Karakullukçu'ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan İsmail Karakullukçu ziyarette yaptığı açıklamada, "AK Parti çatısı altında yıllardır Arifiye'li hemşerilerimize en iyi hizmeti vermek için mücadele ediyoruz. Geçmiş Teşkilat Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız kendilerince Arifiye'ye hizmet etmiş ve her biri bir eser bırakarak gitmiş. Biz de bunun gayreti içinde çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana, gerek Sayın Kaymakamlarımız, gerek AK Parti İlçe Yöneticilerimiz, gerek Milletvekillerimiz, Sayın Valilerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ile çok uyumlu bir çalışma sergileyerek, Arifiye'mizi modern bir ilçe yapmak için çalıştık. Tabi, makamlar geçici, Her birimiz görev süremiz sonunda bayrağı bir sonraki arkadaşımıza teslim etmekle yükümlüyüz. Eski İlçe Teşkilat Başkanımız Sayın; Ethem Çınar, bayrağı Ali Başar kardeşimize teslim etti. Bundan sonraki süreçte, hep birlikte aynı aşk ve heyecanla Arifiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben sözü fazla da uzatmadan tekrar hepinizi kutluyor, yeni görevinizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ali Başar ise yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemde İlçe Teşkilat Başkanımız Ethem Çınar Başkanımızla ve İsmail Karakullukçu başkanımızla birlikte başarılı bir dönem geçirdik. Hep birlikte Arifiye'liye hizmette, çıtayı bir üste çıkararak, seçimlerde artan bir oy desteğiyle göreve geldik. Şimdi bayrağı biz teslim aldık. İnşallah bundan sonra da Sayın Başkanımız İsmail Karakullukçu ile birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.