  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu Başkan Sekmen’i Ziyaret Etti

» »
Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu Başkan Sekmen’i Ziyaret Etti
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Erzurum Kitap Fuarı'nda gerçekleştirilen söyleşi programı ve imza gününe katılmak üzere kente gelen Anayasa Hukuku Uzmanı Burhan Kuzu, Başkan Sekmen ile görüştü. Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kentte gerçekleştirilen değişim ve dönüşümü anlattı. Şehrin yatırım ve projelerle her alanda yükselen bir ivme yakaladığına dikkati çeken Başkan Sekmen, "Anadolu'nun yükselen değeri olan kadim şehrimiz bugün gelinen noktada değişim, gelişim ve dönüşümü bütün katmanlarında hissetmektedir" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da, Başkan Sekmen'in gerek Parlamento'da gerekse de mahalli idarelerde önemli bir tecrübeye sahip olduğunu hatırlatarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu Başkan Sekmen’i Ziyaret Etti

Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu Başkan Sekmen’i Ziyaret Etti

Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu Başkan Sekmen’i Ziyaret Etti

Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu Başkan Sekmen’i Ziyaret Etti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kötü Koku Ve Sinekten Kurtuldular07 Mayıs 2017 Pazar 15:13
  • Sanko Unıfest 307 Mayıs 2017 Pazar 15:08
  • Tofaş, Mesleki Eğitime Destek İçin Gaziantep’te07 Mayıs 2017 Pazar 15:08
  • Saski Çalışanlarına ‘Aile Eğitim’ Programı07 Mayıs 2017 Pazar 15:08
  • Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu Başkan Sekmen’i Ziyaret Etti07 Mayıs 2017 Pazar 15:03
  • Bolu Belediyesi’nden Çocuklar İçin Trafik Eğitim Parkı07 Mayıs 2017 Pazar 14:48
  • Develi De Doğa Harikası Homurlu Piknik Alanı Yaz Mevsimine Hazır07 Mayıs 2017 Pazar 14:48
  • Sos Vakfı Ailesinin Mutlu Günü07 Mayıs 2017 Pazar 14:43
  • Kayserili İş Adamları Postaağası Camiinin Açılışında Buluştu07 Mayıs 2017 Pazar 14:38
  • Minikler Camın Oluşumuna Tanıklık Etti07 Mayıs 2017 Pazar 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti