Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu Başkan Sekmen’i Ziyaret Etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Erzurum Kitap Fuarı'nda gerçekleştirilen söyleşi programı ve imza gününe katılmak üzere kente gelen Anayasa Hukuku Uzmanı Burhan Kuzu, Başkan Sekmen ile görüştü. Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kentte gerçekleştirilen değişim ve dönüşümü anlattı. Şehrin yatırım ve projelerle her alanda yükselen bir ivme yakaladığına dikkati çeken Başkan Sekmen, "Anadolu'nun yükselen değeri olan kadim şehrimiz bugün gelinen noktada değişim, gelişim ve dönüşümü bütün katmanlarında hissetmektedir" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da, Başkan Sekmen'in gerek Parlamento'da gerekse de mahalli idarelerde önemli bir tecrübeye sahip olduğunu hatırlatarak, çalışmalarında başarılar diledi.