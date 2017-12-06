AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Bugün Batı'nın Türklere uygulamak istedikleri İslamsız Türk kimliğinin ortaya çıkarılmasının aracısı...

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Bugün Batı'nın Türklere uygulamak istedikleri İslamsız Türk kimliğinin ortaya çıkarılmasının aracısı olarak Cumhuriyet Halk Partisi kullanılıyor" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Samsun'da düzenlenen "Bir Millet Diriliyor, Bir Millet Uyanıyor (Yerlilik-Millilik)" konulu konferansa katıldı. Canik Kültür Merkezindeki konferansta konuşma yapan Metin Külünk, Türkiye'nin 12 yıldır operasyon yiyen bir ülke olduğunun altını çizerek, "12 yıldır ülkemiz, kuşatma altına olan bir ülke. Bugün Batı'nın Türkiye'ye yönelik tehdidinin adı parçalamak. Hiç öyle büyük laflar etmeye, cilalı laflar etmeye gerek yok. Hedef ülkemizin parçalanması. Hedef Orta Doğu'nun haritasını değiştirmek. Şimdi bu hedefin sağlanmasındaki suç ortakları kim? Haçlı seferleri devam ediyor. Hedefleri Türkleri Anadolu'dan sürmek. Anadolu'yu bizlere dar etmek. Araplara uyguladıkları "İslamsız Arap" projesinin adı "Baasçılık'tır. Türklere uygulamak istedikleri "İslamsız Türk" kimliğinin ortaya çıkarılmasının aracısı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kürtleri ise İslamsızlaştırma projesinin adı PKK'dır. Bu 3 projenin akıl merkezinin stratejik hedefi Türkleri Anadolu topraklarında çökertmektir" diye konuştu.

"ABD'nin söylediği hiçbir cümlenin samimiyeti kalmamıştır"

Sözlerine ABD'ye yönelik eleştirileriyle devam eden Külünk, "ABD'nin terörle mücadele başlığı altında söylediği sözlerin bir samimiyeti kalmamıştır. Askeri güçlerin Suriye sınırında ne işi var? Neden 50 bine yakın PKK ve PYD'liyi silahlandırıp, bunlara ağır silahlar ve para vererek, Suriye'nin kuzeyinde bu örgütleri ordulaştırmak istiyor? Çünkü hedef Türkiye ve İslam'dır" şeklinde konuştu.

Programa ayrıca, Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler ve vatandaşlar katıldı.