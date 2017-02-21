AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, FETÖ'nün işgalci bir örgüt olduğunu söyleyerek, "Bu işgalci örgüte normal şartlarda kurallarla mahkemelerde...

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, FETÖ'nün işgalci bir örgüt olduğunu söyleyerek, "Bu işgalci örgüte normal şartlarda kurallarla mahkemelerde takım elbise kravat içerisindeki bu millete şirin gözükme fotoğraflarına izin verilmemelidir" dedi.

Kırşehir İmam-Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (KİMDER) tarafından organize edilen konferansta konuşan Külünk, FETÖ yapılanmasının tarihsel sürecini anlatarak milletin uyanık olmasını istedi. Külünk, "Bu örgüt bizim istikbalimizi çalacaktı. Bu örgüt bir işgalci örgüttür. Bu işgalci örgüte normal şartlarda kurallarla mahkemelerde takım elbise kravat içerisindeki bu millete şirin gözükme fotoğraflarına izin verilmemelidir. Bunların hepsine tek tip elbise giydirilmelidir. Bu milletin adalet duygusunu istismar ederek bu milletin duyguları üzerinden psikolojik operasyon yapmalarına izin verilmemelidir. O gece başarılı olsalardı bu ülkede nüfusun yüzde 25'i yoktu" dedi.