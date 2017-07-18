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Ak Parti, İstişare Toplantısını 6-7-8 Ekim’de Afyonkarahisar’da Yapacak.

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Ak Parti, İstişare Toplantısını 6-7-8 Ekim’de Afyonkarahisar’da Yapacak.
IHAAW163907-SIY/18-07-2017 - AK Parti, istişare toplantısını 6-7-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da yapacak.

IHAAW163907-SIY/18-07-2017 - AK Parti, istişare toplantısını 6-7-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da yapacak. 18.07.2017 16:39:07 TSI NNNN

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