IHAAW163907-SIY/18-07-2017 - AK Parti, istişare toplantısını 6-7-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da yapacak. 18.07.2017 16:39:07 TSI NNNN
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Ak Parti, İstişare Toplantısını 6-7-8 Ekim’de Afyonkarahisar’da Yapacak.
IHAAW163907-SIY/18-07-2017 - AK Parti, istişare toplantısını 6-7-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da yapacak.
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Ak Parti, İstişare Toplantısını 6-7-8 Ekim’de Afyonkarahisar’da Yapacak.IHAAW163907-SIY/18-07-2017 - AK Parti, istişare toplantısını 6-7-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da yapacak.
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