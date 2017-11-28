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Ak Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’tan Kılıçdaroğlu’na Sert Tepki

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Ak Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’tan Kılıçdaroğlu’na Sert Tepki
AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, "Kılıçdaroğlu bir FETÖ operasyonu, bir düşman devletin Türkiye'ye yönelik saldırısı gündeme gelse...

AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, "Kılıçdaroğlu bir FETÖ operasyonu, bir düşman devletin Türkiye'ye yönelik saldırısı gündeme gelse Kemal Kılıçdaroğlu aynı operasyonların uzantısı olarak ortaya çıkıyor" dedi.

Kocabıyık, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler konusunda, TBMM'de İHA muhabirine bir açıklamada bulunarak belgelerin uydurma, düzmece olduklarını anladıklarını ifade etti. Kocabıyık, "Belgeler toplumla paylaştığı, elinde salladığı, ne olduğunu daha kimse bilmiyor. Belgeleri medyayla paylaşmadı. Biraz önce, Cumhurbaşkanımızın avukatı açıklama yaptı. Ne diyor? "Belgeler sahte ve yalandır" diyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını esas alırız. Yalancılığı, ahlak dışı yöntemleri defalarca kullanmış olan bir parti Genel Başkanı'nın elinde ne olduğu belli olmayan kağıtları sallamasını esas almayız. Daha yarım gün geçmeden bunların FETÖ belgeleri olduğunu gördük. Fetullah Gülen terör örgütü sadece terör örgütü değildir, istihbarat örgütüdür. Yalan, sahte belge üreten belgelerle hedefe koyduğu kişileri zayıflatmaya çalışan bir örgüttür. Kemal Kılıçdaroğlu bunların eline düşmüştür. Rıza Zarrab davası sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün eline verdiği belgelerle kendini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kocabıyık şunları kaydetti:

"Bu FETÖ yöntemidir. Burada merak uyandıran şey, Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde neden FETÖ yöntemini uygulayan bir parti Genel Başkanı olarak ortaya çıkıyor. Aynı Kılıçdaroğlu bir FETÖ operasyonu, bir düşman devletin Türkiye'ye yönelik saldırısı gündeme gelse Kemal Kılıçdaroğlu aynı operasyonların uzantısı olarak ortaya çıkıyor."

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