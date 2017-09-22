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Ak Parti Kadın Kollarında Kongre Süreci Başladı

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Ak Parti Kadın Kollarında Kongre Süreci Başladı
il Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın bir günde üç ilçede çalışmalar gerçekleştirdi.

AK Parti Eskişehir Kadın Kolları'nda kongre süreci başladı.

il Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın bir günde üç ilçede çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmaları değerlendiren Başkan Yalçın, "Kadın kollarımızda kongre sürecimize başladık. Startımızı bugün Çifteler ilçemizde verdik.Kadınlarımızın partimize ve özellikle Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan ilgileri bizi memnun etti.Burada kadın kollarımızda görev almak isteyen kadınlarımızla ile görüşmelerimizi ve değerlendirmelerimizi yaptık. Kongre süreçlerimizde Genel Merkez Kadın Kollarımızın da hazırlamış olduğu bir online başvuru sistemi var, sosyal medyadan duyurusunu yaptığımızwww.akkadinbasvuru.comadresinden AK sevdaya gönüllü, ülkesine ve milletine hizmet etmek için bende varım diyen kadınlarımız başvurularını yapabilirler. Bu dava makam, mevki davası değil, gönüllük esastır. Bizlere bir görev verildi Allah hayırlısı ve layıkıyla görevimizi yapmayı nasip etsin, bu bir bayrak yarışı önemli olan milletimize hizmet etmektir" dedi.

Başkan Yalçın, daha sonra Han ve Seyitgazi ilçelerindeki AK Parti kadın kollarında görev almak isteyen kadınlar ile görüşmeler gerçekleştirdi.

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