Ak Parti Kadın Kollarından Türk Kadınlar Birliğine Ziyaret

AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar, Türk Kadınlar Birliği Nevşehir şube başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar ziyaretinde Türk Kadınlar Birliği Nevşehir Şube Başkanı Yaşar Nihan Küsmez ve yönetim kurulu ile gündeme dair çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunurken kendilerini kabul eden Türk Kadınlar Birliğine teşekkür etti.

Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı Yaşar Nihan Küsmez ise ziyaretinden dolayı AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar'a teşekkür ederken ziyaret günün anısında çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.