Ak Parti, Kdz. Ereğli’de Referandum Öncesi Eğitim Verdi

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe teşkilatında Avukat Ahmet Köse tarafından belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri, belde başkanları ve yönetim...

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe teşkilatında Avukat Ahmet Köse tarafından belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri, belde başkanları ve yönetim kurulu üyelerine anayasa değişikliğini ön gören referandum öncesi eğitim verdi.

AK Parti'nin hukukçu üyelerinden Av. Ahmet Köse, partinin Kdz. Ereğli ilçe teşkilatı binasında düzenlenen eğitimde anayasa değişikliğini öngören referandum öncesi eğitim verdi. Eğitime Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, il genel ve belediye meclis üyeleri, belde başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Köse referandum propagandası sırasında vatandaşların kendilerine yönelteceği sorulara nasıl yanıt verecekleri ve hayırcıların ortaya attığı yanlışların neler olduğunu anlattı. Mevcut anayasada cumhurbaşkanının yetkililerinin daha fazla olduğunu dile getiren Köse, yapılacak anayasa değişikliği ile bu yetkilerin birçoğundan mahrum kalacağını söyledi. Köse ayrıca Cumhurbaşkanı'nın kendisine verilen yetkileri istediği gibi kullanamayacağını, yetkileri nasıl kullanacağının anayasanın diğer maddelerinde tek tek anlatıldığını vurguladı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonunda Köse, kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'da referandum sürecinde izleyecekleri yol haritası hakkında katılımcıları bilgilendirdi.