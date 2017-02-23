Ak Parti Kepez Teşkilatından Chp Ve Mhp Belde Başkanlıklarına Ziyaret

AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok ve yönetim kurulu üyeleri 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Referandum öncesi Kepez MHP ve...

AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok ve yönetim kurulu üyeleri 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Referandum öncesi Kepez MHP ve CHP Belde Başkanlığına ziyarette bulundular.

AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak CHP Kepez Belde Başkanı Birol Arslan ve yönetim kurulunu ziyaret etti. CHP Belde Başkanı Birol Arslan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette bir konuşma yapan AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok ,"Belde ile ilgili ve gündemimiz de olan Referandum süreci ile ilgili olarak da Kepez de bir kutuplaşma olmadığı gibi önemli paylaşımlarda bulunuldu. Karşılıklı iyi niyetlerin gösterildiği bu sıcak ortamda AK Parti Belde Başkanlığı olarak bizlerde Arslan'a ve Yönetimine göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra MHP Belde Başkanı Recep Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, Referandum sürecinde MHP ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Türkiye bırakmak için birlikte hareket etmeliyiz ve toplumun bunun bilincinde olması için Referandumun ne anlam ifade ettiğini kapı kapı dolaşarak, yorulmadan, usanmadan tek tek, madde madde anlatmalıyız" dedi.