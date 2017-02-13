Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir;

AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyon üyesi Mehmet Demir, Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçmekte olduğunu belirterek, "Şimdi...

AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyon üyesi Mehmet Demir, Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçmekte olduğunu belirterek, "Şimdi önümüzde ülkemizin önünü açacak, ülkemizin önünü aydınlatacak, çok güzel günler yakındır" dedi.

Geçmişte ülkeyi yönetmiş, yönetmeye talip olmuş, liderlerin hedefi olan hayali ilk kez Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti kadroları bir araya gelerek anayasa değişiklik teklifi paketini halkın önüne getirdiklerini söyleyen Demir, "100 sene milletvekilliği yapsam belki bu kadar ülkemizin geleceğine hizmet etmiş olamazdım" şeklinde konuştu.

Anayasa değişiklik teklifi paketinde yer alan 18 yaş konusunda da gençlere çağrıda bulunan Milletvekili Demir, "Özellikle gençlerin kafasını karıştırmak istiyorlar. 18 yaşındaki gence diyeceksin ki sen seç. Cumhurbaşkanını seç, Başbakanı seç, Milletvekilini seç, belediye meclis üyesini seç, il genel meclis üyesini seç, muhtarı seç. Seç ama seçilme. Yani 18-25 yaş arasında yaklaşık 9 milyon insan seçme hakkına haiz, seçilme hakkına haiz değil. Böyle bir şey olamaz" dedik. Gençlerimizin Meclise girmemeleri için, belediye başkanı olmamaları için sabahlara kadar mecliste direndiklerini ama başaramadılar söyleyen Demir, "Şimdi haklın önüne geldi. İnşallah halkta da başaramayacaklar" şeklinde konuştu.

Ecdadımızın 21 yaşında İstanbul'u fetih ettiğinden dem vuracağız, hem 20 yaşındaki gencin eline silahı verip düşman ile PKK ile FETÖ ile savaştıracağız sonrada sen seçilme mantığının doğru olmadığını savunan Mehmet Demir, "Kırıkkale'de Türkiye ortalamasının çok üzerinde Evet Oy'u alacak. Bu sonucu almak için gece gündüz halk ile beraber mücadele ederek 16 Nisan'da ülkenin önünü açacağız" ifadelerini kullandı.