Ak Parti Kırkağaç Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Kırkağaç İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi yapıldı.

AK Parti Kırkağaç İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi yapıldı. Kongreye tek listeyle giren Mehmet Emin Nohutçuoğlu, AK Parti Kırkağaç Gençlik Kolları Başkanı oldu.

Pazaryeri Düğün Salonu'nda yapılan kongreye, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Ak Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç, Kırkağaç İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkanı İdris Tavşancı ile partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sırasıyla eski AK Parti Kırkağaç Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Kılınç, İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç, Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök birer konuşma yaptılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kongreye gönderdiği mesajlar okundu. Daha sonra oylamaya sunulan Mehmet Emin Nohutçuoğlu'nun listesi, oy birliğiyle kabul edildi. Oylama sonrası bir teşekkür konuşması yapan yeni Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Nohutçuoğlu, "Kongremiz vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Kongremize katılan ve beni bu göreve layık gören tüm partililerimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Başkanlığa seçilen Mehmet Emin Nohutçuoğlu'nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Arif Cihan Aşan, Erkut Mert Hızman, Fatih Tıpırtın, Yusuf Çakır, Musa Işık, Hüseyin Vardar, Muharrem Can Aran, Mehmet Yağmur, Rümeysa Ayazoğlu, Aleyna Tayar, Sümeyra Doruklu, Kübra Kapısız, Okan Gümüş, Fatih Men".