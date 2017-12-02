  • BIST 103.559
  • Altın 161,116
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 10 °C

Ak Parti Kızılcahamam Teşkilatı 6. Olağan Kongresi’ni Yaptı

» »
Ak Parti Kızılcahamam Teşkilatı 6. Olağan Kongresi’ni Yaptı
AK Parti Kızılcahamam İlçe Teşkilatının 6.Olağan Kongresinde bayrak teslim edildi.

AK Parti Kızılcahamam İlçe Teşkilatının 6.Olağan Kongresinde bayrak teslim edildi.

Kızılcahamam Belediyesi Adem Özbekler Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresi'nde İlçe Başkanlığına Süleyman Acar tek liste ile Başkan adayı oldu. Kongreye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

3 dönem İlçe Başkanlığı yapan Sefa Yıldırım açılış konuşmasında dava arkadaşlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, yeni gelen yönetime başarılar diledi. Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde İlçe Başkanlığına Süleyman Acar seçildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Flynn: "Ruslarla Temas Kurmamı Trump İstedi"01 Aralık 2017 Cuma 21:28
  • Flynn, Fbı’ya Yalan Söylemekle Suçlanıyor01 Aralık 2017 Cuma 19:13
  • Bakan Tüfenkci: “Türkiye’nin Yapmış Olduğu İşlemler Uluslararası Hukuka Uygun İşlemler”01 Aralık 2017 Cuma 19:13
  • Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu’nun Hali Basit Bir Siyasi Yanılgının, Çuvallamanın Çok Ötesinde"01 Aralık 2017 Cuma 18:28
  • Büyükşehir Meclisinde Bütçeler Kabul Edildi01 Aralık 2017 Cuma 18:23
  • Ab Bakanı Çelik: "Fetö’nün Terör Örgütü Olarak Sayılmaması, Ab’nin Terörle Mücadeledeki Zaafının Örneğidir"01 Aralık 2017 Cuma 18:08
  • Karadağ’dan Şehit Ailesine Ziyaret01 Aralık 2017 Cuma 17:48
  • Saü’de ‘Kudüs Bilinci’ İsimli Etkinlik Düzenlendi01 Aralık 2017 Cuma 17:33
  • Başbakan Yıldırım’dan Çiftçilere Müjde01 Aralık 2017 Cuma 16:53
  • Ahmet Ertürk, Kuşadası İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti01 Aralık 2017 Cuma 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti