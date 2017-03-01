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Ak Parti Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı

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Ak Parti Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı
AK Parti Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Namaz uğradığı silahlı saldırı sonucu hafif şekilde yaralandı.

AK Parti Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Namaz uğradığı silahlı saldırı sonucu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesi Yalı Mahallesinde bulunan bir kafe önünde AK Parti Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Namaz, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet hastanesi kaldırılan Namaz, daha sonra Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatırken, Başkan Selçuk Namaz'ın hastanede gözetim altında tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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