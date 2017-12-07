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Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’dan Kudüs Açıklaması

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Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’dan Kudüs Açıklaması
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı basın açıklaması yayınladı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı basın açıklaması yayınladı.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bu karar, tüm Ortadoğu'nun istikrarını tehdit etmektedir" dedi. İl Başkanı Hasan Angı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanımasına yönelik girişimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kudüs'ün İslam dünyasının "kırmızı çizgisi" olduğunu söyleyen Hasan Angı, "Kudüs ile ilgili alınan bu karar yok hükmündedir ve Ortadoğu barış sürecine indirilmiş ağır bir darbedir. Bu sebeple İslam dünyasının gözbebeği Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesini kabul etmiyor ve kınıyoruz. İlk kıblemiz olan Kudüs üzerinde oynanan oyunlar karşısında milletimiz de sessiz kalmayacaktır. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs İslam'ındır ve öyle kalmaya devam edecektir" dedi.

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