Ak Parti Konya İl Danışma Meclisi Yapıldı

AK Parti Konya İl Teşkilatı, İl Danışma Meclisinde bir araya geldi.

AK Parti Konya İl Teşkilatı, İl Danışma Meclisinde bir araya geldi.

16 Nisan halk oylamasının ardından ilk AK Parti Konya İl Danışma Meclisi, Mevlana Kültür Merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun toplantıda yaptığı konuşmada, 16 Nisan akşamı alınan güzel sonuç için Konya halkına ve parti teşkilatlarına teşekkür etti. Ahmet Sorgun; "16 Nisan halk oylaması için Türkiye'nin 21 iline gittim, yurtdışına gittim. Ama şunu net bir şekilde ifade etmeliyim, gerçekten Konya'daki birlik ve beraberlik, disiplinle yapılan çalışma örnek oldu. İl Teşkilatımız bu süre zarfında 17 bin 600 programa imza atmış oldu. Eski yeni tüm teşkilat mensupları burada. Buradaki birlik hiçbir yerde yok. Bunu başkalarının kavraması da mümkün değil. Bu başarı Konya'nın ve tüm alkışlar sizindir. Neden? Eğer hızlı tren, mavi tünel ya da bölünmüş yollar yapıldıysa bunları sizler yaptınız. Sizin desteğiniz ve gayretiniz olmazsa bir cumhurbaşkanı başbakan veya başbakan ne yapabilir? Onun için bu millete ne kadar teşekkür etsek az" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

"16 Nisan akşamından sonra artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyen Ahmet Sorgun, "Biz, 2001'de "bu ülkede artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demiştik. 16 Nisan'dan sonra yine diyoruz ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bazen işin içinde olduğumuz için bu dönemlerin farkında olamayabiliriz. 16 Nisan akşamı çok büyük bir değişim yaşadık. Tarihi bir dönemden geçiyoruz tarihi bir döneme gidiyoruz. Bunun kahramanları da Allah'a şükürler olsun ki sizler ve bu millettir. Nasıl ki 15 Temmuz akşamı sokağa ilk çıkan Konya teşkilatı ise 16 Nisan akşamında da yine bu bayrağı eline alan sizler oldunuz. Şimdi artık önümüze bakma zamanı. Geçmişi sadece ders çıkarmak için tararız. Birileri diyor ki şimdi referandum olsa yüzde 60 hayır çıkar diyor. Bunların işi gücü mızıkçılık yapmak. Saçmalamaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bırak arkadaş şu boş lafları, çürük iplere hülya dizmeyi de önümüzde uyum kanunları olacak. Biz başladık. Ben de içindeyim. Bu uyum kanunlarına nasıl katkı sağlarımın hesabını yap. Bu millet neden size destek vermiyor bunu bir düşün. Biz evet diyenler kadar hayır diyenlere de saygı duyduk teşekkür ettik. Ama bu millet bu değişikliğe evet dedi. Biz, 16 Nisan'dan sonra genel merkez olarak tüm il ve ilçeler için değerlendirmeleri yaptık. Konya'yı da değerlendirdik. Kıyaslamalı anketler de yaptık. Bütün illerin evetlerinden hayırları çıkardığımızda Konya'nın tabiri ile Konya'da 583 bin kemiksiz evet kalıyor. Bu da Türkiye'de çok açık ara sayısal anlamda Evet'e en fazla destek veren Konya'dır Elbette oran anlamında bizden küçük iller büyük destek verdi. Ama 2-3 ilden fazla sayıda evet desteği verdi. Konya işte budur ve Konya bu konuda da böbürlenmeyen dava bilinci ile hareket eden bir şehir. Bu manada sizlere ve Konya'ya teşekkür ediyorum. 21 Mayıs'tan sonra oluşacak yeni MKYK ve MYK, kongre takvimini belirleyecek. Ama şunu ifade edelim. Kimin olup olmayacağı hiç önemli değil. Kimin hangi görevi alacağı hiç önemli değil. En üstün görev hakkı verilmiş görev ve makam vardır" dedi.

Arat: "16 Nisan'dan alnımızın akı ile çıktık"

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat da konuşmasında, "16 Nisan referandumunu geride bıraktık. Hamdolsun hem Konya'da hem de Türkiye genelinde iyi neticeler aldık ve bu seçimden de alnımızın akı ile çıkmış olduk. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Partimizin kurucusu, liderimiz partimize döndü ve inşallah 21 Mayıs'ta genel başkanımız olacak ve yeni dönemi hep birlikte kurgulayacağız. Dünyadaki gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Sayın Cumhurbaşkanımızın başımızda olmasının ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Sizlerle 6 Mart'ta yola çıktık ve 40 günlük bu süre zarfında 17 bin 600 program yaptık. Bu gayretli çalışmayı Sayın Genel Başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe yönetimlerimiz, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız ile binlerce gönüllülerimizle birlikte yaptık. Gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki üstümüze düşeni yaptığımıza inananlardanım. Gerek Konya gerekse de Türkiye genelindeki sonuçlarla da bunu göstermiş olduk. Elbette sonuçlar değerlendirilir ancak bu bir zaferdir ve AK Parti'nin halkın onayına sunduğu değişikliğin kabulüdür önemli olan" dedi.

Bugünlerde 21 Mayıs'ın heyecanı ve hazırlığı içinde olduklarını söyleyen İl Başkanı Musa Arat, 3. Olağanüstü Genel Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partinin başına geçmesi ile birlikte yeni dönemin çok daha etkin, daha disiplinli, çok daha fazla çalışılan ve halkın derdi ile daha fazla dertlenilecek bir dönem olacağını söyledi. İl Teşkilatı olarak 21 Mayıs'ta yine Ankara'da olacaklarını söyleyen İl Başkanı Musa Arat; "21 Mayıs günü ile ilgili teşkilatımızın hazırlıkları sürüyor. O gün 2 binin üzerinde teşkilat mensubumuzla Ankara'daki bu büyük coşkuya ortak olacağız. Hemen ardından 2019'un hazırlığını yapacağız. Bu yıl teşkilatların yenileneceği yıl olacak. Bu yılın sonuna kadar ilçe ve il kongrelerini bitirmiş olacağız. İnşallah yenilenmiş teşkilatlarla 2019'un çalışmaları böylece devam edecek. Bu manada yenilenecek teşkilat ve yerel yönetimlerimizin çalışmaları yapılacak. Çat kapı çalışması, Konya'nın örnek olduğu bir çalışma. Biz bu çalışmaların devamı için gerekli alt yapıyı da yapmaya devam edeceğiz. Partimiz, tüm bunları parti disiplini ile yapıyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana disiplinini koruyarak geldi. Hem genel merkez hem de Konya İl Teşkilatımız, bundan asla taviz vermedi" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz, 15 Temmuz'da mini bir "Çanakkale Savaşı" yaşadı" diyen AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, teşkilat olarak 15 Temmuz'u unutmayıp unutturmayacaklarını söyledi. İl Teşkilatı olarak FETÖ ile mücadele konusunda üzerlerine düşeni yapmanın da gayreti içinde olduklarını söyleyen İl Başkanı Musa Arat; "Gerek bu ihanet şebekesi içinde yer alanların hak ettiğini bulması, gerek mağduriyetlerin önlenmesi, gerekse de hakkın ve hukukun tesisi adına bizler çalıştık. 15 Temmuz akşamı Türkiye'de ilk açılan teşkilattır. Bu manada bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim gündemimizde şu an 2019 var. Gereksiz gündem ve tartışmalarla bu ülkeye hizmet etmiş, mücadele vermiş insanları karalamanın da hiç kimseye faydası olamaz. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan haysiyet cellatlarına da izin vermeyeceğiz. Artık siyaset siyasetçi ile yapılacak" şeklinde konuştu.

Erdoğan: "Türkiye özgür ve emin insanların ülkesi"

AK Parti Konya Milletvekilleri adına söz alan Hüsnüye Erdoğan ise, "Burası Türkiye, özgür ve emin insanların ülkesi" diyerek konuşmasına başladı ve AK Parti neferlerinin en büyük görevinin mazisi insanlık tarihi kadar eski olan büyük milletimizin selameti olduğunu söyledi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her şey, ilelebet yaşatmak ve yüceltmek arzusunda olduğumuz devletimizin bekası için. Her şey Türkiye için anlayışıyla 2001 yılı Ağustos'unda başlayan ve devam eden kutlu yürüyüşümüzü hamdolsun 16 Nisan'da yeni bir başarı ile taçlandırmış olduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halk oylamasından sonraki bu ilk il danışma meclisinde, ülkemizin kaderini değiştirecek bu önemli gelişmede çok büyük emekleri olan siz, teşkilatımıza huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sizler, bu gayretlerinizle; kriz üreticilerine, vesayet odaklarına, ülkemizin gelişmesini durdurmak isteyen dış güçlere ve onların maşalarına en güzel cevabın sandıkta verileceğini bir kez daha gösterdiniz. Muhalefetin, bir takım basın ve yayın organları ile birlik olup; milletimizin zihinlerini bulandırma, kararsız kitleleri manipüle etme girişimlerine rağmen, teşkilatlarımızın gayret ve halkımızın basireti ile sandıklardan "Evet" çıktı. En son genel seçimlerle kıyasladığımızda: AK Partimizin güçlü olduğu özellikle İç Anadolu Bölgemiz, her zamanki gibi bizleri mahcup etmedi. Bununla birlikte Doğu ve Güneydoğu'da da halkımız çukur siyasetine ve teröre tepkisini sandıkta tercihini, evet olarak kullanarak devlete olan güven ve sadakatini göstermiştir. 16 Nisan'da kabul edilen değişikliğin önümüzdeki süreçlerinin de doğru okunması gerekir. Türkiye'nin yeni baştan imarı için herkesin yeniden "haydi bismillah" diyerek kolları sıvaması ve çalışmalara hız kazandırması gerekir. Artık, istikrarın sağlanamadığı koalisyon hükümetleri yok. Bundan böyle öngörülebilir ve sürdürülebilir olmaktan uzak politikalar ve hantal bürokratik yapılar sistemi kilitleyemeyecek. Türkiye'nin 50 yıldır konuştuğu ama bir türlü hayata geçiremediği yeni yönetim sistemimiz sizler sayesinde kabul edildi. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren halka vaat edilen; "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadesi böylece tam olarak hayata geçmiş oldu. Allah'a şükürler olsun ki, hiçbiri, Türkiye'yi özgürlüğünden, birliğinden ve bütünlüğünden, uzun vadeli kalkınma politikalarından ve refaha doğru giden yolundan alıkoyamadı. Allah'ın izniyle de kimse alıkoyamayacak. Ne dış mihraklar ne de onların içimizdeki uzantıları olan maşaları... Şimdi, teşkilatımız mensupları da seçmenlerimiz de bize bu felsefeyi aşılayan, "sizlerden ayrılmıyoruz, ayrılmadık, ayrılmayacağız" diyen parti kurucumuz Cumhurbaşkanımızdan artık daha fazla mahrum kalmayacak. 33 ay yani; 979 günün ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanımız olmasıyla, hem teşkilatımız hem de hükümetimize yeni bir ruh, yeni bir heyecan gelecektir. 2019 seçimleri öncesinde halkımızla olan bağımızı daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğimiz, ülkeye hizmeti zirveye taşıyacağımız günler, önümüzde. Milletimiz tercihini yaptı. Verdiği vekaletle güçlü bir Türkiye inşa etme sırası bizde. Şimdi gönül diliyle konuşan dava arkadaşları olarak, bir elin parmakları gibi birbirimize kenetlenme zamanı" ifadelerini kullandı.

Akyürek: "2019'u hep birlikte planlıyoruz"

Son olarak teşkilat mensuplarına hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, 16 Nisan halk oylamasını değerlendirdi. İl Teşkilatının bu süreçte büyük bir çaba gösterdiğini belirterek, bu konuda emeği olan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Tahir Akyürek, "28 taşra ilçe ziyaretlerimiz çok faydalı geçti. Konya Yeni Büyükşehir Yasası da bir laboratuar görevi gördü ve bu sınavdan da başarı ile geçti. 783 yerleşim yerinde bu düzenleme uygulanıyor ve bu yeni dönemle artık her yere yatırımlar gidiyor. Halk oylaması artık bitti ve yeni bir döneme gidiyoruz. Kısa ve orta vadeli bir döneme gireceğiz. Kısa vadede yapılması gerekenlerin önemli bölümü yapıldı ya da yapılmaya devam ediliyordu. Eksik kalanları da 2019 Mart ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Uzun vadeli çalışmalar ise yine kısa vadeli programlama ile başlayacak" dedi.

Konuşmaların ardından divan kurulu, teşkilat mensuplarına söz verdi ve birçok konuda karşılıklı fikir alışverişi ile istişarelerde bulunuldu. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti İl Başkanı Musa Arat, AK Parti Konya Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, belediye başkanları, ilçe başkanları, il yönetimi, il kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetimleri ile partinin birçok kademesinde görev alan partililer katıldı.