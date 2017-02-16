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Ak Parti Konya’dan Seçmen Listesi Ve Üniversiteli Seçmen Uyarısı

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Ak Parti Konya’dan Seçmen Listesi Ve Üniversiteli Seçmen Uyarısı
AK Parti Konya İl Başkanlığı, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için sürecin başladığı hatırlatılarak, seçmen listelerinin...

AK Parti Konya İl Başkanlığı, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için sürecin başladığı hatırlatılarak, seçmen listelerinin de 18 Şubat Perşembe günü askıya çıktığı ifade edildi.

16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için yasal süreç başladı. AK Parti Konya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, seçmen listelerinin 18 Şubat Perşembe günü muhtarlıklarda askıya çıktığı hatırlatıldı. 16 Nisan'daki referandumda oy kullanabilmek için vatandaşların 26 Şubat'a kadar muhtarlıklarda askıya çıkarılan listelerden isimlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunan İl Başkanlığı, listelerde isimleri olmayan vatandaşların ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmalarını istedi. Vatandaşın söz konusu başvuru sırasında su, telefon, doğalgaz, telekom abonelik sözleşmesi veya faturalardan birini yanında bulundurması gerektiğinin altı çizildiği açıklamada, "İlçe nüfus müdürlüklerine yaptığınız adres değişikliğine ilişkin belge ve ekleri oturduğunuz ilçe seçim kuruluna teslim edilmesi gerekiyor" denildi.

"Üniversiteli seçmene oy uyarısı"

AK Parti Konya İl Teşkilatı, Konya'da öğrenim gören üniversiteli öğrenciler için de uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, 16 Nisan Pazar günü referandumda üniversite öğrencilerinin oy kullanmak için memleketlerine gitmelerine gerek olmadığı belirtilerek, "Öğrenci işlerinden belgeni al, yurtta ya da evde kaldığını gösterir belge ile (kira sözleşmesi - fatura) nüfus cüzdanınızın aslı ve bir adet fotokopisini alarak ikamet ettiğiniz ilçe nüfus müdürlüklerine gidin. Yurt ya da ev adresinizi asıl ikamet adresi olarak kaydettirin. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinden adres değişiklik belgesi ile 18 - 26 Şubat tarihleri arasında İl veya ilçe Seçim Kurulu'na başvurduktan sonra oyunuzu üniversitenizin bulunduğu il veya ilçede kullanabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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