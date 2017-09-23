Ak Parti Köprüköy 6. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

AK Parti'nin Köprüköy İlçe 6. Olağan Kongresi'nde Rıdvan Karasu yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti'nin Köprüköy İlçe 6. Olağan Kongresi'nde Rıdvan Karasu yeniden başkanlığa seçildi.

Köprüköy Belediyesi Düğün salonunda yapılan kongreye AK Parti Erzurum Bölge Koordinatörü Alaattin Güven, İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mevlüt Doğan, Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Eski İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, İlçe Başkanları, İl yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Yaptığı açılış konuşmasında AK Parti kongrelerinin bir şölen havasında geçtiğini ifade eden Köprüköy İlçe Başkanı Rıdvan Karasu, "Her seçimden başarıyla çıkmamız bu sevgi ve heyecandır. Büyük bir lidere sahibiz ve gücümüzü halktan alıyoruz. Bu davanın asıl sahibi Türk halkıdır. Lideri de kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Köprüköy'de çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Bizleri bu göreve layık gören yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çalışmalarından razı oldukları için İlçe Başkanı Rıdvan Karasu ile tekrar yola devam kararı aldıklarını ifade eden İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yaptığı konuşmada; "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize şöyle bir ifadesi vardı. "Ömer gibi hasbi olun insanlara karşı." Biz Müslümanlar, muhafazakar kesim AK Parti'nin daha çok temsil ettiği kesim bundan 30-40 yıl evvel devlet yönetiminden uzak, doğrusu ekonomik durumu zayıf iyi eğitim alamamış insanlardan oluşuyordu. Allah bize imkan verdi devleti yönetmeye talip olduk Devletin başına geldik. Ömer gibi davranmanın ne kadar çok zor olduğunu şimdi anlıyoruz. Ben bütün ilçe belediye başkanı arkadaşlarımdan, bütün ilçe başkanı arkadaşlarımdan ricam Hz. Ömer'in hayatını bir kez daha okuyun ve onun gibi hasbi, onun gibi o oğluna nasıl davrandıysa sizden de öyle davranmanızı rica ediyorum. Birbirimizi kırmadan bu toplumun bütün renklerini partimizde meşru olarak temsil edecek şekilde partimizi dizayn etmemiz gerekiyor. Kongrelerimizi buna göre yapmamız gerekiyor. Bunları yaparken ufak tefek kırgınlar olabiliyor. Bugüne kadar hizmet veren Rıdvan Karasu beye teşekkür ediyorum. Çalışmalarından razı olduğumuz için onunla yola devam kararı aldık. Onunla uyumlu çalışan Köprüköy Belediye Başkanımız Osman Belli'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum." diye konuştu.