  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 23 °C

Ak Parti Köprüköy 6. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

» »
Ak Parti Köprüköy 6. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı
AK Parti'nin Köprüköy İlçe 6. Olağan Kongresi'nde Rıdvan Karasu yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti'nin Köprüköy İlçe 6. Olağan Kongresi'nde Rıdvan Karasu yeniden başkanlığa seçildi.

Köprüköy Belediyesi Düğün salonunda yapılan kongreye AK Parti Erzurum Bölge Koordinatörü Alaattin Güven, İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mevlüt Doğan, Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Eski İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, İlçe Başkanları, İl yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Yaptığı açılış konuşmasında AK Parti kongrelerinin bir şölen havasında geçtiğini ifade eden Köprüköy İlçe Başkanı Rıdvan Karasu, "Her seçimden başarıyla çıkmamız bu sevgi ve heyecandır. Büyük bir lidere sahibiz ve gücümüzü halktan alıyoruz. Bu davanın asıl sahibi Türk halkıdır. Lideri de kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Köprüköy'de çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Bizleri bu göreve layık gören yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çalışmalarından razı oldukları için İlçe Başkanı Rıdvan Karasu ile tekrar yola devam kararı aldıklarını ifade eden İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yaptığı konuşmada; "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize şöyle bir ifadesi vardı. "Ömer gibi hasbi olun insanlara karşı." Biz Müslümanlar, muhafazakar kesim AK Parti'nin daha çok temsil ettiği kesim bundan 30-40 yıl evvel devlet yönetiminden uzak, doğrusu ekonomik durumu zayıf iyi eğitim alamamış insanlardan oluşuyordu. Allah bize imkan verdi devleti yönetmeye talip olduk Devletin başına geldik. Ömer gibi davranmanın ne kadar çok zor olduğunu şimdi anlıyoruz. Ben bütün ilçe belediye başkanı arkadaşlarımdan, bütün ilçe başkanı arkadaşlarımdan ricam Hz. Ömer'in hayatını bir kez daha okuyun ve onun gibi hasbi, onun gibi o oğluna nasıl davrandıysa sizden de öyle davranmanızı rica ediyorum. Birbirimizi kırmadan bu toplumun bütün renklerini partimizde meşru olarak temsil edecek şekilde partimizi dizayn etmemiz gerekiyor. Kongrelerimizi buna göre yapmamız gerekiyor. Bunları yaparken ufak tefek kırgınlar olabiliyor. Bugüne kadar hizmet veren Rıdvan Karasu beye teşekkür ediyorum. Çalışmalarından razı olduğumuz için onunla yola devam kararı aldık. Onunla uyumlu çalışan Köprüköy Belediye Başkanımız Osman Belli'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Binali Yıldırım: “Barzani Efendiyi Uyardık Ama Laf Anlamaz. Anlayacağı Dilden Konuşmasını Biliriz”23 Eylül 2017 Cumartesi 13:08
  • Başbakan Yıldırım: "Referandum İle İlgili Siyasi, Ekonomik, Güvenlik Boyutu Olacak"23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
  • Ak Parti Osmaneli İlçe Teşkilatı 6’ncı Olağan Kongresini Yaptı23 Eylül 2017 Cumartesi 11:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ekim’de İran’a Gidiyor23 Eylül 2017 Cumartesi 10:38
  • Hükümet Sözcüsü Bozdağ’dan Mgk Bildirisinin Son Maddesinde Yer Alan O İfadeye İlişkin Açıklama23 Eylül 2017 Cumartesi 01:23
  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanının İstifa Ettiği İddiası Sosyal Medyayı Salladı23 Eylül 2017 Cumartesi 00:38
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Görevinden Ayrılması Ve İstifa Gerekçesinin Ne Olduğunun Sorulması Üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “İstifa Kararı Şahsi Bir Karardır. Kadir Beyin İstifası, Siyas23 Eylül 2017 Cumartesi 00:33
  • Hükümet Sözcüsü Bozdağ’dan Irak Bölgesel Kürt Yönetimine Referandum Uyarısı23 Eylül 2017 Cumartesi 00:33
  • Manisa Ülkü Ocakları Akhisar’da İstişare Toplantısında Buluştu23 Eylül 2017 Cumartesi 00:03
  • Eski Başbakan Davutoğlu’nun Tokat Temasları22 Eylül 2017 Cuma 23:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti