Ak Parti Kozaklı Gençlik Kolları Başkanının Babasına Silahlı Saldırı

AK Parti Kozaklı Gençlik Kolları Başkanı Esat Yıldız'ın babası Mustafa Yıldız, silahlı saldırıya uğradı. Silahın tutukluk yaptığı olayda saldırgan, Mustafa Yıldız'ı silahın kabzasıyla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, pazarcılık yapan AK Parti Kozaklı Gençlik Kolları Başkanı Esat Yıldız'ın babası Mustafa Yıldız'a, kardeşi FETÖ'den tutuklanan ancak daha sonra tahliye edilen Kenan Sural'ın ağabeyi Yaver Sural saldırdı. Pazar yerinde önce silahı ile Mustafa Yıldız'a saldıran Yaver Sural, silahın tutukluk yapmasıyla silahın kabzasıyla saldırdı. Kısa bir boğuşmanın ardından olay yerinde tesadüf eseri alışveriş yapmakta olan polis memurunun duruma müdahale etmesiyle birlikte Yaver Sural gözaltına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa Yıldız ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Devlet hastanesinde tedavisi devam eden Mustafa Yıldız yaptığı açıklamada, "Pazarda eşyalarımı topladıktan sonra ıssız bir yerde Yaver denilen vatandaş direk bana küfürler ederek silahını çekti ve sıktı. Bir kere kafama doğru sıktı silahı ateşlemedi. İkinci defa ayağıma sıktı yine ateşlemedi, üçüncü defa yere sıktı yine silahı ateşlemedi. Üç defa silahı ateşlememesinin ardından boğuştuk. Kafama silahın kabzası ile vurdu. Bu arada olay yerinde tesadüfen alışveriş yapmakta olan bir polis memuru araya girdi. Bana saldıran şahsın silahını aldı. Bunlar 15 Temmuz'dan sonra devlet buları malum FETÖ örgütü diye tutukladı. Bunlar tetikçi. Bunlar FETÖ'nün tetikçileridir. Daha önce de referandumda broşür dağıtırken çocukları çağırıyor. AK Parti İlçe Başkanını tehdit ediyor benim oğlum olan AK Parti Kozaklı Gençlik Kolları başkanını da "onun kellesini alacağım" diye tehdit etmişti" diye konuştu.

AK Parti Kozaklı Gençlik Kolları Başkanı Esat Yıldız da açıklamasında, "Biz her zaman devletimizin yanındayız. Babamdan alamadıklarını benden, benden alamadıklarını evladımdan alsınlar. Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar. Babam 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihbarların babamın üzerine atılmasıyla birlikte tehditler alıyorduk. Ama biz hiçbir tehdide kulak asmadık. Biz devletimizin yanında olduğumuzu her zaman söylüyorduk. Yani bu adam direk babamı öldürmeye gelmiş. Bu saldırıyı kasıtlı bir şekilde planlayarak yaptığını duyduk. Biz devletimizin yanındayız. Kesinlikle bu tür olayları bizi yıldırmayacaktır, davamızdan vazgeçirtmeyecektir. Davamızda sonuna kadar ne gerekiyorsa devletimiz için biz bir can değil beş yüz can vermeye de hazırız. O FETÖ köpeklerinin de sonu neye varırsa varsın biz devletimizin yanındayız. Babamdan alamadığınızı gelin benden alın, benden alamadığınızı gidin çocuğumdan alın. Elinizden geleni arkanıza koymayın" dedi.

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisi devam etmekte olan Mustafa Yıldız'ı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş de ziyaret ederken, doktorlardan Yıldız'ın durumu hakkında bilgiler aldığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Yaver Sural'ın gözaltına alındığı ve emniyetteki sorgulamasının devam ettiği öğrenildi.