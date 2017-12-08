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Ak Parti, ‘Kudüs İçin Dimdik Ayaktayız’

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Ak Parti, ‘Kudüs İçin Dimdik Ayaktayız’
AK Parti İl Başkanlığı tarafından Cuma namazı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması sonrasında...

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Cuma namazı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması sonrasında basın açıklaması yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kudüs için dimdik ayaktayız" basın açıklaması Kurşun Caminde Cuma namazı sonrasında yapıldı. Burada düzenlenen basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, AK Parti Merkez ilçe başkanı Edip Avşar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, sivil tolum örgüt temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz tarafından yapılan basın açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir dedi. Dolaşmaz, "Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızıçizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam'ın harem-i izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye'nin, İnsanlığın silueti olan Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye'nin çağrısına kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği "dünya 5'ten büyüktür" itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

Kurşunlu Camiinde düzenlenen basın açıklaması daha sonra dua edilmesiyle sona erdi.

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