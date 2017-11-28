AK Parti Kurucu Üyesi Bülent Gedikli, "Bir taraftan devletimizin bekasını tehdit eden iç ve dış şer odaklarıyla mücadele ederken, bir taraftan da geleceğimizin...

AK Parti Kurucu Üyesi Bülent Gedikli, "Bir taraftan devletimizin bekasını tehdit eden iç ve dış şer odaklarıyla mücadele ederken, bir taraftan da geleceğimizin garantisi evlatlarımıza daha kalkınmış, daha huzurlu bir ülke bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Kurucu Üyesi Bülent Gedikli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin hiçbir dönemde olmadığı kadar kuşatılmaya çalışıldığını belirterek, "Türkiye hiçbir dönemde olmadığı kadar kuşatılmaya çalışılıyor ancak buna müsaade etmeyeceğiz, kimse kusura bakmasın biz bayrağımızı, ülkemizi, ecdadımızı, tarihimizi çiğnetmeyeceğiz. Türkiye ne badireler atlattı,ne dalgalanmalar,ne ihanetler gördü. Bugünleri de yüzünün akıyla daha da güçlenerek atlatacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. İşte ilk emareler gelmeye başladı. OECD, "güçlü mali teşviklerin ve ihracat pazarında toparlanmaya" bağlı olarak, Türkiye için 2017 ve 2018 yılları gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. OECD'nin bugün yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, gelecek yıl için büyüme beklentisi yüzde 3.5'ten yüzde 4.9'a yükseltilirken, 2019 yılı büyüme öngörüsü de yüzde 4.7 olarak belirlendi. Türkiye için 2017 büyüme beklentisini ise yüzde 3.4'ten yüzde 6.1'e yükseltti" ifadelerini kullandı.

Gedikli, açıklamasında şunları kaydetti: "IMF, Türkiye için 2017 büyüme beklentisini yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e yükseltti. 2018 büyüme beklentisi ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Kuruluşun 2017 için büyüme tahmini yüzde 5,5 olurken, üçüncü çeyrek büyüme beklentisi yüzde 7'yi aştı."