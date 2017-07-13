Ak Parti Mahmudiye Teşkilatından Vali Çakacak’a Ziyaret

Ak Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Mustafa Arslan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti.

Ak Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Mustafa Arslan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti.

Ziyarete, Ak Parti Mahmudiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Saadet Oral, Belediye Meclis üyesi Mustafa Darcan, Yönetim Kurulu üyeleri Bayram Binici ve Müslim Kızıldağ da eşlik etti.

Başkan Arslan, Vali Özdemir Çakacak'a hayırlı olsun ziyaretine gittiklerini ve Mahmudiye hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Arslan ayrıca, ilçenin tanıtımı konusunda vali Çakacak'tan destek istediklerini ve görevine başarılar dilediklerini de belirtti.