Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Basın Mensupları İle Bir Araya Geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mardin Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı basın mensupları...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mardin Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı basın mensupları ile bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin'de görev yapan ulusal ve yerel gazete temsilcileri, katıldı. Toplantıda bölgede yapılması gereken konular masaya yatırıldı. Toplantıda bir açıklama yapan AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, "Biz, sizlerle senenin son yemeğini beraber yiyelim istedik. Önümüzde bir bütçe süreci var. Birazcık bölgeden uzak kalacağız. Yılı bitiriyoruz, bir sene içinde neler yaptık, sizlerin bizden beklentileriniz ne bunları öğrenmek ve beraber olmak için toplandık. Uzun zamandır beraber olamamıştık. İlk başladığım günden beri bu işi samimiyetle yapmaya çalıştım. Tabii ki eleştiriler oluyor, onlarda olacak. Olmazsa her şey çok düzgün giderse tabii ki sıkıntı vardır. Diyorum ben her zaman insandan ne kadar iyilik geliyorsa kötülükte gelmeli, hayatta denge olmalı. Bizde bu ilişkiyi sizlerle çok şükür çok güzel kurduk. Mardin'deki çalışmalarımızı hepiniz takip ediyorsunuz, takdirle karşılıyorsunuz. Bundan sonra birlikte daha güzel işler yapacağız. Bunun için toplandık ve eksikliklerimiz ile yapmamız gerekenleri konuşacağız" dedi.