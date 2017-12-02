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Ak Parti Mardin Milletvekili Miroğlu: "Kılıçdaroğlu İddiaları Ve Zarraf Duruşmaları Komediye Dönüştü"

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Ak Parti Mardin Milletvekili Miroğlu: "Kılıçdaroğlu İddiaları Ve Zarraf Duruşmaları Komediye Dönüştü"
Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) başkanlar kurulu toplantısında konuşan AK Parti Mardin Milletvekili...

Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) başkanlar kurulu toplantısında konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ve Rıza Zarraf duruşmalarının bir komediye dönüştüğünü söyledi.

AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM Diyarbakır Cezaevi İnceleme Alt Komisyon Başkanı Orhan Miroğlu komisyonda anlattıklarının Türkiye gündemine gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zamanında Diyarbakır Cezaevi komisyonu mağduru olduğunu da belirten Miroğlu, "Komisyonda, babası Diyarbakır Cezaevi'nde vefat eden Altan Tan'ı da dinledik. Bu konuda onun öldürülmesinden ceza alan bir gardiyanı bile dinledik. Gerçekten çok acınacak durumdaydı. Böyle bir çalışma yürüttük komisyonda. O gün toplantıda milletvekili arkadaşlarımızın gelip gelmeyeceğinden çok emin değildim ama geldiler, sağ olsunlar ve komisyon bu defa kendi başkanını dinledi. Yani beni dinledi. Çünkü ben o komisyonun başkanıyım. Ama aynı zamanda bir Diyarbakır Cezaevi mağduruyum. Şunu söylemek istiyorum; bunu anlatırken tabii ki medyada bilinsin çıksın istersiniz. 37 yıl önce oluşan bir olay ve bugün o kadar sıcak bir gündem varken, bu cezaevi olayı nereden çıktı diye düşüneceklerin sayıları hem medya kuruluşlarında hem de normal hayatta az değil doğrusu" dedi.

"Dava komediye dönüşüyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ve Rıza Zarraf konusuna da değinen Miroğlu, iddia ve davanın bir komediye dönüştüğünü ifade etti. Miroğlu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı belge iddiaları ile Rıza Zarraf duruşmaları davası adeta bir komediye dönüştü. Çok komik ve saçma şeyler ortaya atılıyor. Bundan sonra geleceğimiz ile ilgili her ne tahayyül edeceksek, ister muhafazakar milliyetçi olalım, ister laik milliyetçi olalım, ister laik demokrat olalım, ister Kürt meselesinin tarihinden çıkmış grup olalım, zayıf veya güçlü olalım, Kürt-Türk siyasi ittifakını düşünmeden hareket eden hiç kimsenin ne Ortadoğu'da ne Türkiye'de başarılı olması mümkün değildir" diye konuştu.

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