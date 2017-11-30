Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı Mahalle Başkanlarını Seçiyor

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından mahalle başkanları seçiliyor.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından mahalle başkanları seçiliyor.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından yapılan istişareler sonucu mahalle başkanları seçilmeye devam ediliyor. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, "AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı olarak mahalle başkanları atamalarını istişareler sonucu gerçekleştirmeye başlıyoruz. Bahçelievler Mahalle Başkanlığı görevine Mücahit Demir atanmıştır. Mahalle başkanımıza ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Mahalle başkanlığında atamasını gerçekleştirdiğimiz bir diğer mahallemizde Ertuğrulgazi Mahallesi oldu. Ertuğrulgazi mahallemize istişareler sonucu Murat Yıldız atanmıştır. Mahalle başkanımıza ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.