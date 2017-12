Ak Parti Merkez İlçe Teşkilatı Grup Toplantısına Katıldı

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve teşkilat yönetiminden oluşan 21 kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı grup...

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve teşkilat yönetiminden oluşan 21 kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı grup toplantısına katıldı.

Grup toplantısı sonrası Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal TBMM çatısı altında Merkez İlçe Teşkilatı ile bir araya gelerek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Düzenlen toplantıda 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerin önemine değinen Mehmet Ali Şahin, "2019 Yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler ve yine aynı yılın Kasım ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimlerin ülkemiz ve partimizi için öneminin ne kadar büyük olduğunu anlamalıyız. Referandumdan sonra 2019'da Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçeceğiz. Daha önceki seçimlerde yüzde 20 ila 40 arasında oy alan parti iktidar oluyor ve hükümeti kurabiliyordu. Şimdi ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50.1 oy alınması gerekiyor. Bu çıtayı AK Parti olarak biz yükselttik. Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri için uluslararası platformda evet demesi gerekiyorsa "Evet" diyor, hayır demesi gerekiyorsa "Hayır" diyor. Bu da birçok ülkelerin işine gelmiyor. Daha önceki yıllarda Türkiye'yi yönetenler hep "Evet efendim', "Emredersiniz efendim" demiş. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da onların istediği gibi bir kişi olmayınca işlerine gelmiyor. 2019'da liderimiz Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilememesi için adeta uluslararası bir kampanya yapılıyor. Başvurmadıkları kumpas, uygulamadıkları şer oyunları kalmadı ve kalmayacakta.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında yer alacağını, başta savunma sanayii olmak üzere her alanda kendi kendimize yeter bir ülke boyutuna ulaşacağımızı biliyorlar. Cumhurbaşkanımıza karşı uygulanan kumpasların şimdi Kemal Kılıçdaroğlu eli ile yapmaya çalışıyorlar ama başarılı olamayacaklar. Kılıçdaroğlu her türlü oyunu uygulamaya çalışırken Türkiye'nin ileri gitmesini istemeyenlere de ben sizin istediğiniz gibi her şeye "Evet efendim, emredersiniz efendim" siyecek birisiyim mesajını veriyor. İşte tüm bu ve buna benzer nedenlerden dolayı AK Parti olarak 2019 seçimlerinde başarılı olmaktan başka şansımız yok. Şimdiden ev, ev, kapı, kapı dolaşmalıyız. İnsanlarımıza dokunmalıyız. Tüm seçmenlerimizle kucaklaşmalıyız." dedi.