Ak Parti Merkez İlçe Teşkilatı Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti

AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen AK Parti 6. Olağan kongresi ile görevine başlayan AK Parti Merkez İlçe teşkilatı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Merkez İlçe Teşkilatının Vali Aktaş'ı ziyaretine Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Kendilerini makamında kabul ettikleri için Vali Aktaş'a teşekkür eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, yönetim kurulu üyelerini tek tek tanıştırarak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise AK Parti Merkez İlçe yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.