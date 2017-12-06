Ak Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Toplandı

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantının verimli geçtiğini belirten AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, "Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Geçen haftanın değerlendirmesini yaparak bu hafta gerçekleştireceğimiz çalışmaları belirledik. Yerel ve ülke gündemini de değerlendirme fırsatı bulduğumuz toplantımızın ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.