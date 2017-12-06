  • BIST 106.665
  • Altın 157,332
  • Dolar 3,8560
  • Euro 4,5611
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 7 °C

Ak Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Toplandı

» »
Ak Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Toplandı
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantının verimli geçtiğini belirten AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, "Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Geçen haftanın değerlendirmesini yaparak bu hafta gerçekleştireceğimiz çalışmaları belirledik. Yerel ve ülke gündemini de değerlendirme fırsatı bulduğumuz toplantımızın ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayatını Sokak Hayvanlarına Adadı06 Aralık 2017 Çarşamba 09:58
  • Başkan Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Köroğlu İle Bir Araya Geldi06 Aralık 2017 Çarşamba 09:53
  • Kartepe’de Engelliler Gönüllerince Eğlendi06 Aralık 2017 Çarşamba 09:48
  • Erzurum’un Altın Yumrukları Ödüllendirildi06 Aralık 2017 Çarşamba 09:48
  • “Neşeli Karışım” Çocuklara Tiyatroyu Sevdirecek06 Aralık 2017 Çarşamba 09:43
  • Direniş Karatay Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 09:43
  • Ak Parti Merkez İlçe Teşkilatından Ziyaretler06 Aralık 2017 Çarşamba 09:38
  • “Vay Sen Misin Ben Olan” Manavgatlılarla Buluştu06 Aralık 2017 Çarşamba 09:23
  • Başkan Orhan’dan Basın Stk’larına Ziyaret06 Aralık 2017 Çarşamba 09:03
  • Polisten 10 Engelliye Tekerlekli Sandalye06 Aralık 2017 Çarşamba 08:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti