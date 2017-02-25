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Ak Parti Mezitli Ankara’ya Çıkartma Yaptı

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Ak Parti Mezitli Ankara’ya Çıkartma Yaptı
AK Parti Mezitli İlçe Teşkilatı, bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile Ankara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan referandum tanıtım...

AK Parti Mezitli İlçe Teşkilatı, bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile Ankara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan referandum tanıtım programına, Mersin'den iki otobüsle gitti.

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmalarına, AK Parti Mezitli İlçe Teşkilatı da Genel Merkez ile birlikte başlıyor. Ankara'da yapılacak kampanya tanıtım toplantısı için yola çıkmadan önce açıklama yapan AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, önlerinde yoğun bir süreç olduğunu söyledi. Gültekin, "Allah'a hamdolsun ki, böylesine kutlu bir davanın neferleriyiz. AK davamızın AK insanları olarak bulunduğumuz bölgeyi en iyi şekilde temsil etmek için çaba sarf ediyoruz. Bizler geleceğini düşünen, bu ülkenin refah seviyesini zirveye taşıyacak olan insanlarla beraber yol yürüyoruz. Bu bizim için onur ve gurur vericidir" dedi.

Ak Parti Mezitli Ankara’ya Çıkartma Yaptı

Ak Parti Mezitli Ankara’ya Çıkartma Yaptı

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