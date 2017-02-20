Ak Parti Milletvekili Balta Rize Ve Bayburt’ta Yeni Anayasa Değişikliğini Anlattı

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, vesayet sistemine son vermek için Türkiye'nin istikrara ihtiyacı olduğunu bununda yeni anayasa değişikliği ile...

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, vesayet sistemine son vermek için Türkiye'nin istikrara ihtiyacı olduğunu bununda yeni anayasa değişikliği ile olacağını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı, Meclis Üyeleri Eğitim programı Rize ve Bayburt illerinde gerçekleştirildi. İlk olarak Rize il binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti Rize İl Başkanı İl Başkanı Muhammet Avcı, Merkez İlçe Başkanı Murat Sadettin Türüt, il, ilçe, belde belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Milletvekili Balta toplantıda yaptığı konuşmada, referandum süreci ve anayasa değişikliğine değinerek anaysa değişikliğiyle ilgili muhalefetin konuşmalarının yalan olduğunu belirtti. Balta, yapılan değişiklikle birlikte çift başlılığı ortadan kaldırmak istediklerini belirterek, "Vesayet sistemine son vermek için Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Buda yeni anayasa değişikliği gerçekleşecektir. İlelebet AK Parti iktidar olacak diye bir şey yok. Biz gelecek nesilleri kurtarma peşindeyiz. Türkiye'de sürekli istikrarın sağlanması için kalıcı bir sisteminin oluşması için bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

Milletvekili Balta yapılacak değişikliklerle ilgili tek tek bilgi vererek "Diyorlar ki "üniter devlet yapısı bozuluyor" Anayasanın ilk 4 maddesine hiç dokunulmamış değiştirilemez. Yapılan anayasa değişikliğinde ilk 4 maddeyle uzaktan veya yakından alakalı hiçbir madde yok. Bağımsız yargıya bir de tarafsızlığı ekledik. Milletvekili sayısını 550 "den 600'e çıkardık. 1935 "de 40 bin kişiye 1 milletvekili, 1962'de 60 Bin kişiye 1 milletvekili, 1995'de 109 bin kişiye 1 milletvekili, 2017'de 145 bin kişiye 1 milletvekili düşüyor. Milletvekili sayısını çoğaltarak milleti temsil edenlerin sayısını arttırmaya çalıştık. Seçilme yaşını 18" e indirdik. 18 ile 25 arasında 8 buçuk milyon gencimiz var. Bu gençlerimize seçme hakkını veriyorsunuz seçilme hakkını vermiyorsunuz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Seçimler 5 yılda bir yapılacak. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi aynı anda yapılacak. TBMM'de şuanda başbakan ve bakanlar bütçeyi meclise getiriyor ve biz bütçenin virgülüne dokunmadan meclisten geçiriyor ve kabul ediyoruz. Yazılı ve sözlü sorma hakkımız var. Artık sözlü soru sorma hakkını ortadan kaldırıyoruz. Artık sadece Yazılı soru sormak var. Yazılı soru sorduğumuz zaman şu anda cevap verme süresi yok bakan ister cevap verir isterse vermez. Ama yeni değişikliğe göre yazılı sorduğumuz zaman bakanlar 15 gün içinde bunu cevaplamak zorunda. Meclisin bütün denetim görevleri devam ediyor. Gen soru ortadan kaldırıldı. Cumhuriyet tarihi boyunca 262 gen soru verildi. Bunlardan sadece 2 tanesi başarılı oldu. Oda vesayet odaklarının müdahalesi ile oldu. Yani gensorunun bir özelliği kalmadı. Hangi siyasi parti çoğunluktaysa muhalefet ne yaparsa yapsın çoğunlukta olan partinin dediği olur. Milletvekiliyim ama şu anda kanun teklifi vermem hem grubum hem başbakanın izin vermesine bağlı. Şimdi ise asli görevimize dönüyoruz" diye konuştu.

"Niye cumhurbaşkanı partili oldu?"

"Cumhurbaşkanlığı için yüzde 10 barajını geçen siyasi partiler aday gösterebiliyordu" diyen Balta "Şu anda ise en son genel seçimlerde yüzde 5'in üstünde oy almış bir veya birden fazla parti ortak olabilir, cumhurbaşkanı adayı gösterebilirler veya 100 bin seçmenin imzasıyla bir kişi aday gösterilebilir. Niye cumhurbaşkanı partili oldu? Cumhurbaşkanı partili olmasa bir partinin genel başkanı olması lazım. Eğer cumhurbaşkanı partisiz olsa partisinin de bir genel başkanı olsa önümüzdeki süreçte de yine bir çift başlılık olacak. Burada cumhurbaşkanının partililiği bu yüzdendir. Çift başlılığı önlemek için. Cumhurbaşkanı yürütmeyle alakalı cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Ama insan hakları ve özgürlükleri, siyasi haklar açısından kararname çıkaramaz. Sadece kendi göreviyle alakalı kararname çıkarabilir. Yasalarla düzenleniş konularla ilgili kesinlikle bir kararname çıkaramaz. Boşluklar varsa ve yasal düzenleme yapılmamışsa burada çıkarabilir ama yine meclisin denetimine tabidir. Meclis o konuyla ilgili bir kanun çıkarırsa kararnamenin bir anlamı yok ortadan kalkar. TBMM seçimlerin yenilenmesine 5 de 3 çoğunlukla karar verebilir. Burada hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı da seçimleri yenileyebilir o zamanda ikisi de birden seçime gider. Bunada herhangi bir kriz ortamında karar verir. Cumhurbaşkanı öldüğü zaman cumhurbaşkanı yardımcısı 45 gün içinde seçime götürür. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri yenilenir. Eğer seçimlere 1 yıldan az kalmışsa milletvekilleriyle birlikte seçim yapılıyor. Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan edebiliyor. Ama bunun geçerliliği yine TBMM'ye bağlı. TBMM bunu kabul edebilir, reddedebilir uzatabilir veya kaldırabilir. Yine TBMM'nin denetiminde ve kontrolündedir her şey. Yargıda da çift başlılık ortadan kaldırıldı. Bir askeri yargı var birde sivil yargı var. Bu tek çatı altında birleştiriliyor. Askeri yargı ortadan kaldırılıyor. Sadece savaş zamanında askeri mahkemeler kurulabilir. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu, hakimler ve savcılar kurulu olarak değiştirildi. 13 üyeden oluşuyor 3 daire 2 daireye indiriliyor. Seçimlerde 4 üyesi cumhurbaşkanı tarafından atanıyordu şimdide 4 üyesi cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Eğer bu maddeler 16 Nisanda kabul edilirse 6 ayda uygulamada yasal alt yapısı oluşturulacak. Genel olarak baktığımız zaman Yeni anayasa sivil bir anayasanın temellerini oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

"Anayasa değişikliği asla bir rejim değişikliği değildir"

AK Parti Bayburt il binasında gerçekleştirilen toplantıya Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Avcılar, il, ilçe, belde belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri katıldı. Burada da partililere seslenen AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta Meclis üyelerinin faaliyetleri, çalışmaları, görev ve sorumluluklarıyla ilgili bilgiler verdikten sonra Yeni Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni sistemin milletimizin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Balta "Yeni sistem geçmişte Cumhurbaşkanlarıyla Başbakanlar arasında yaşanan siyasi krizlere son verecek. Türkiye'nin geçmişten bu yana gelen iki başlı yönetimini tek başlı hale getirmeyi esas alıp, ülke yönetiminde siyasi istikrarı hedeflemektedir. Siyasi istikrar olmazsa ülke her açıdan kaybeder. Bu değişiklikle Türkiye ayağındaki bazı prangalardan kurtulacak ve daha hızlı koşmaya başlayacak" dedi. Anayasa değişikliği maddeleri hakkında tek tek bilgi veren Milletvekili Balta "Anayasa değişikliği asla bir rejim değişikliği değildir aksine hükümet sistemi değişikliğidir. Referandum ile temel amaç, Türkiye'nin son 40 yıldan beri süregelen sistem sorununu çözebilmektir. İstikrar için, istikbal için hükümet sistemi değişikliği Türkiye'nin sorunları için tek çözümdür" diye konuştu.