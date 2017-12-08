AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin'in geleceği için çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin'in geleceği için çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ü ziyaret etti. Ziyaretlerde Miroğlu'na, İşadamı Metin Alihansoy, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Melih Güneştan, Yeşilli İlçe Başkanı Şahabettin Şafak ve Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel eşlik etti.

Miroğlu, Vali Yaman'dan kentte 2018 yılında yapılması planlanan uluslararası festivallerle ilgili bilgi aldı. Miroğlu, Mardin milletvekili olarak başta Valilik olmak üzere bütün kurumlarla diyalog içerisinde, şehrin sorunlarının çözümü için çalıştıklarını belirterek, Ankara'da Mardin'in sesi olduklarını dile getirdi. Mardin'in 2018 yılında uluslararası festivallerde anılmasının kent turizmine ve tanıtımına büyük katkı sunacağını ifade eden Miroğlu, Mardin'in tarih turizm alanında 2018 yılından itibaren kabuğunu kıracağını dile getirdi.

Miroğlu, daha sonra Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile bir araya geldi.