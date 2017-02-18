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Ak Parti Milletvekilleri Referandumu Anlattı

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Ak Parti Milletvekilleri Referandumu Anlattı
AK Parti milletvekilleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde referandumu anlattı.

AK Parti milletvekilleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde referandumu anlattı.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve ilçe yöneticilerinin ev sahipliğinde Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleşen toplantıya AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan'ın yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ile Kasım Bostan konuşmacı olarak katıldı. Kasım Bostan, koalisyonlu dönemlerin topluma yarar sağlamadığını savunarak, "Parlamenter sistemde millet tarafından seçilen milletvekilleri birçok kumpaslarla karşı karşıya kalıyordu. Güçlü iktidarlar oluşmuyordu. Ancak 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında sandıkta "evet" dediğinizde yeni sistemde kuvvetler ayrılığı olacak. Yasama da, yürütme de millet tarafından seçilecek. Koalisyonlar sandıkta kurulacak. Bazıları çıkıp yeni sistemle padişahlık ve diktatörlük geliyor zırvalamalarıyla halkı kışkırtıyor. Ama CHP zihniyeti bunu başaramayacak. Allah'ın izniyle 16 Nisan'daki halk oylamasıyla "evet" oyunu yüzde 70'lere ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği hazırlıklarıyla ilgili mecliste uzun bir mesai yaptıklarını anlatan Mahmut Poyrazlı da, hazırlanan anayasa paketi ile ilgili en ufak bir kaygısının bulunmadığını vurguladı. Poyrazlı, 2007 yılında "367 garabeti" olarak anılan hukuk çarpıtmasıyla cumhurbaşkanlığı krizi olduğunu ve bunun sonucunda CHP'nin duvara tosladığını söyleyerek, "Siz milletvekillerine cumhurbaşkanı seçtirmezseniz, bu millet gelir sandığı koyar, Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçer. Bunların "hayır" dediği hiçbir şeye vatandaşımız "hayır" demiyor. Bunlar duvara toslamanın acısını 16 Nisan'da da çekecekler. Yeni sisteme geçmemizin ardından bir daha bugüne kadar yaşanan sıkıntıları yaşamayacağız. Çok hızlı hareket eden bir hükümetimiz olacak. Terör, iç ve dış politika, ekonomi konularında süratle kararlar alan bir Türkiye inşa edeceğiz" diye konuştu.

Ak Parti Milletvekilleri Referandumu Anlattı

Ak Parti Milletvekilleri Referandumu Anlattı

Ak Parti Milletvekilleri Referandumu Anlattı

Ak Parti Milletvekilleri Referandumu Anlattı

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