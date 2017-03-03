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Ak Parti Milletvekillerinden Kılıçdaroğlu’na Video Klipli Cevap

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Ak Parti Milletvekillerinden Kılıçdaroğlu’na Video Klipli Cevap
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa maddesinde yer alacak olan 18 yaşında milletvekili seçilme hakkını eleştirmesine AK Partili milletvekillerinden...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa maddesinde yer alacak olan 18 yaşında milletvekili seçilme hakkını eleştirmesine AK Partili milletvekillerinden videolu cevap geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum öncesinde grup toplantısında yaptığı 18 yaşında milletvekili seçilme hakkını eleştirmesinin ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Trabzon Milletvekili Salih Cora, Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir çektikleri video klip ile Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Milletvekillerinin kendilerinin babalarının da esnaf, çiftçi ve memur olduğunu söylediği video klip kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Klibin çekimlerinin Meclis'te yapıldığı ve bir saat sürdüğü öğrenildi.

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